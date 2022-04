Anna, 10 ja Artem, 13, saapuivat perheineen Suomeen noin kuukausi sitten. Koulunkäynti Porissa alkoi maanantaina. ”Täällä on kylmä! Muuten on hyvä”, Artem kommentoi takatalvea, joka ilmaantui huhtikuiseen Poriin tällä viikolla. Ystäviä ja kotia on molemmilla ikävä.