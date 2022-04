Rakennus on toiminut huvilana, apteekkina ja kunnantalona.

Tilaajille

Pori

Porin kaupunki suunnittelee Lavian entisen päiväkodin myyntiä tontteineen. Päiväkotirakennus on tullut Porin kaupungille kuntaliitoksen yhteydessä.

Kaksikerroksisen puisen rakennuksen koko on 459 neliötä ja se on rakennettu noin vuonna 1900. Lisäksi tontilla on luonnonkivistä rakennettu maakellari.

Rakennus on toiminut huvilana, apteekkina ja kunnantalona.