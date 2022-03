Sovittelija Leo Suomaan selluliiketoimintaa koskevaan sovintoesitykseen on aikaa vastata 14. huhtikuuta asti.

Vuoden alusta alkaen metsäyhtiö UPM:n tehtailla lakkoillut Paperiliitto ilmoitti jatkavansa työtaisteluaan kahdella viikolla vappuun asti, mikäli sopua ja neuvotteluratkaisua ei sitä ennen synny neuvotteluissa tai sovitteluissa.

Liiton mukaan sopimusehtoja työstetään yhä sovittelijan ohjauksessa.

Tähän mennessä 90 päivää kestänyt lakko koskee kaikkia päättyneen paperiteollisuuden työehtosopimuksen alaisia töitä UPM:n toimipaikoilla.

Lakko koskee 12 toimipaikalla kaikkiaan noin 2 000:ta Paperiliiton jäsentä.

Paperiliiton mukaan lakko pitkittynyt, koska osapuolten tavoitteet eivät ole keskinäisissä neuvotteluissa eivätkä sovittelunkaan aikana riittävästi lähentyneet.

Sovittelija Leo Suomaa teki viime viikolla sovintoesityksen, joka koskee UPM Pulpin selluliiketoimintaa.

Vastaamisaikaa sovintoesitykseen on jäljellä kaksi viikkoa eli 14. huhtikuuta saakka.

Paperiliiton tavoite on saada eri liiketoimintojen ratkaisut valmiiksi harkinta-ajan kuluessa.

UPM muistuttaa omassa tiedotteessaan, että neuvottelut jatkuvat.

"Liiketoimintakohtaisten sopimusten työstäminen on jatkunut viime viikot tiiviinä sovittelijan johdolla. UPM Pulpiin on jo annettu sovintoesitys. Nyt on tärkeää keskittyä ratkaisemaan jäljellä olevien liiketoimintojen auki olevat kysymykset”, sanoo UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén.

UPM:n hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos arvioi yhtiön yhtiökokouksessa tiistaina, että lakko voi jatkua vielä viikkoja.

Wahlroosin mukaan työntekijöille tarvitaan nykyistä joustavammat sopimukset, jotta ”suomalaiset paperikoneet säilyttävät kilpailukykynsä eurooppalaisiin kilpailijoihinsa verrattuna”.

Samana päivänä Paperiliitto muistutti, että lakolle on kertynyt jo liikaa hintaa, asiantuntijoiden arvioiden mukaan noin 250 miljoonaa euroa.

UPM:n asiakkaat ovat myös vedonneet osapuoliin jo useasti lakon lopettamiseksi muun muassa tarra- ja painopaperipulan takia, Paperiliitto huomautti.