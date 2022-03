Rauman satamaan 750 metrin linnunpönttölähiö – ”Aitaan on suunniteltu noin sata pönttöä”

Siivekkäille sata asuntoa saaristonäköalalla ja nikkariverstaalle työpaikkoja.

Koteja pikkulinnuille ja työtä tekeville käsille. Ilse Vauhkonen toivoo lisää tehtävää työnhakijoiden nikkariverstaalle, sillä aitapinta-alaa on vielä runsaasti vapaana.

Rauma

Petäjäksen satamanosan massiivisesta melusuoja-aidasta on tulossa pienoinen lintujen asumalähiö.

Rauman Seudun Työnhakijoiden yhdistys on 30-vuotisjuhlansa merkeissä käynnistänyt Koti pikkulinnuille -työllistämisprojektin, jonka tavoitteena on rakentaa ja asentaa satama-aitaan sata linnunpönttöä.

Merelliselle pesimäyhteisölle on varattuna noin 750 metriä Rauman Satama Oy:n ja Euroports Finland Oy:n rakennuttamaa suoja-aitaa.

Ympäristöluvan velvoittama aita peittää näkymiä Rauman sataman uusimmalle laajennusalueelle ja hillitsee melun leviämistä lähisaarille ja -vesille. Lankuilla verhoillulla betonielementtiaidalla on korkeutta viisi metriä.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Pesäpöntöistä on merinäköalat Rauman pohjoiseen saaristoon. Vuosien kuluessa rantalouhikkoon kasvaa puustoa. Täydennykseksi on istutettu tyrniä ja tervaleppää.

Suunta duuniin -työllistämishankkeen vetäjä ja yhdistyksen puheenjohtaja Ilse Vauhkonen kertoo idean linnunpönttöjen rakentamisesta syntyneen viime vuonna, kun työtehtäväksi tuli vastarannalla sijainneen saunarakennuksen purkaminen.

Ajatus oli, että vuosia käytöttä olleen rakennuksen puumateriaali olisi hyödynnetty uusiokäyttöön linnunpönttöinä, kun lupa saatiin pönttöjen kiinnittämiseen satama-aitaan. Samalla työllistettäisiin yhdistyksen kuntouttavan työtoiminnan nikkariverstasta.

Saunamökin rakenteet osoittautuivat kuitenkin lahovikojen ja hyönteisten vaivaamiksi.

”Ei kannata viedä termiittejä asumaan ja pilaamaan pönttöhanketta, meitä neuvottiin”, Ilse Vauhkonen kertoo.

Työllistämisideasta ja asuntojen tarjoamisesta linnuille ei kuitenkaan luovuttu, vaan pöntöt tehdään terveistä uusista materiaaleista.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Aitoraumalainen vaihtoehto pesintään. Ilse Vauhkonen esittelee Rauman Lukon sinikeltaista nimikkopönttöä.

Linnunpönttöjen rakentamisen talouden yhdistys on virittänyt sponsorituelle. johon on haastettu Rauman seudun yrityksiä, yhteisöjä yhdistyksiä. Sadan euron sijoituksella tukija saa nimikoidun linnunpöntön asennettuna sekä pesäpöntön vuosittaisen huollon ja siivouksen uutta pesimäkautta varten.

”Nyt linnunpönttöjä on tehty ja asennettuna nelisenkymmentä. Aitaan on suunniteltu noin sata pönttöä”, Ilse Vauhkonen kertoo.

Lintuharrastajien opastuksella pönttöjä on tehty vaihtelevalla koolla ja varustuksella. Osaan on asennettu valmiiksi porrasaskelmia ja puruja täytteeksi. Tarjolla on myös rivitalopönttö, jos esimerkiksi pääskyt sattuvat kiinnostumaan pesimäpaikasta.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Vastarannalle Petäjäkseen on suunniteltu lintujen havainnointipaikkaa. Se on saavutettavissa maitse tietä pitkin.

Sadan pöntön lisäksi suunnitelmana on rakentaa puretun saunan paikalle vastarannalle lintujen havainnointipaikka.

Linnunpöntöt ovat vesistön takana varsin turvallisessa paikassa, sillä satama-alue on kulunvalvonta-aluetta ja maihinnousu on kielletty.