Porissa viisi vuotta asunut ukrainalainen Yuliia Koval saapui tänne rakkauden perässä – Nyt hän majoittaa läheisiään sodan jaloista: ”Mieheni sanoi heti, että meille saa tulla”

Yuliia Koval on asunut suurimman osan elämästään Ukrainassa. Siellä hän tapasi myös aviomiehensä, Raumalla syntyneen ja Porissa asuvan Kai Karenmaan. Rakastunut Yuliia muutti elämässään kaiken, kun hän otti vastaan uuden elämän Suomessa kohta viisi vuotta sitten. Nyt hänen Porin kotinsa on turvasatama myös sotaa paenneille serkulle ja ystävälle sekä heidän kahdelle lapselleen.

Shokki. Trauma. Pelko, jatkuva pelko. Nämä tunteet valtasivat porilaistuneen ukrainalaisen Yuliia Kovalin mielen, kun hän kuuli Venäjän hyökänneen hänen kotimaahansa reilu kuukausi sitten.

”Pääni meni sekaisin. Koko muu perheeni on Ukrainassa. Siellä ovat veljeni, kummini ja ystäväni. Läheisimmät ihmiseni, jotka ovat kuolemanvaarassa. On aivan kamalaa, kun en voi auttaa heitä. En edes tiedä aina, ovatko he kunnossa. Ovatko he yhä elossa”, Yuliia Koval kuvailee tunteitaan kyynelten noustessa silmiin.