Ajoneuvoyhdistelmä ajautunut tieltä ojaan Säkylässä tiellä 12 – Toinen ajokaista suljettu pelastustöiden ajaksi

Ajoneuvoyhdistelmä ajautui ojaan Säkylässä tiellä 12 hieman ennen iltakahdeksaa Lähteenkylän ja Peräkallionkylän risteyksen välisellä tieosuudella Järvenpään kohdalla.

Päivystävän palomestarin Petri Rantalan mukaan ajoneuvoyhdistelmä on ojassa pyörillään eikä ulosajossa ole loukkaantuneita.

Ajoneuvo on Rantalan mukaan kappaletavaralastissa. Toinen ajokaista on suljettu liikenteeltä Tampereen suuntaan. Arvioitu liikennehaitan kesto on kello 22:een asti, kun ajoneuvoyhdistelmää autetaan ojasta takaisin tielle.

Hälytys onnettomuudesta tuli keskiviikkona kello 19.50.

