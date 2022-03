Kaupungin energiayhtiöllä osakkuudessa sijoitettuna toistaiseksi noin 15 miljoonaa euroa.

Kaupungin energiayhtiö Rauman Energia Oy:llä on toistaiseksi sijoitettuna Hanhikiven ydinvoimalahankkeeseen noin 15 miljoonaa euroa. Rauman Energia on yksi Fennovoiman perustajaosakas.

Rauma

Maailmanpolitiikan ja Venäjän Ukrainan sotatoimien seurauksena mutkistunut osakkuus ydinvoimayhtiö Fennovoima Oy:ssä on puntaroitavana Rauman kaupunginhallituksessa ja Rauman Energia Oy:n yhtiökokouksessa tulevalla viikolla 4. huhtikuuta.

Kaupungin 100-prosenttisesti omistama Rauman Energia Oy on ydinvoimayhtiön perustajaosakas. Rauman Energia on osakkaana Voimaosakeyhtiö SF Oy:ssä joka on Fennovoiman pääomistaja. Voimayhtiössä on Venäjän valtion ydinvoimayhtiön Rosatomilla runsaan kolmanneksen osuus ja se on myös laitostoimittajana.

Rauman kaupunginjohtaja Esko Poikela toteaa, että Ukrainan sodan ja sitä seuranneiden pakotteiden sekä turvallisuustilanteen vuoksi on tarpeellista käydä läpi energiayhtiön osallisuutta Fennovoima-hankkeessa.

Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalasta Rauman Energian tavoite oli saada 20 megawatin teho-osuus. Energiayhtiö on toimitusjohtaja Marko Haapalan mukaan investoinut tähän mennessä voimalahankkeeseen noin 15 miljoonaa euroa. Se on noin puolet yhtiön sopimussitoumuksista voimayhtiölle.

Osa Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaista on kirjannut sijoituksensa alas eli nollaan, koska Hanhikiven ydinvoimalan toteutuminen suunnitellulla tavalla on epävarmaa. Valtiovalta on viestittänyt, ettei voimalan ydinenergialain mukaiselle rakentamisluvalle valtioneuvostossa nykyisessä tilanteessa ole tulossa hyväksyntää.

Osakkaat pyrkivät myös irtaantumaan voimalahankkeesta ja osakkuudesta, mutta sopimuksista ja sitoumuksista voimayhtiölle lienee vaikea päästä eroon.