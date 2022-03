Paneliankosken Voima kirjaa ydinvoimayhtiö Fennovoiman omistuksensa alas – Projekti maksanut euralaisyhtiölle miljoonia, ja lisääkin rahaa voi vielä palaa

”Käytännössä ainoa selkeä tapa päästä eroon omistamistamme hankkeen osakkeista on niiden myyminen, mutta eihän niille ostajia tässä tilanteessa löydy”, sanoo Paneliankosken voiman toimitusjohtaja Kimmo Nurminen.

Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeessa noin 5 megawatin teho-osuudella mukana oleva Paneliankosken Voima kirjaa Fennovoimaomistuksensa alas vuoden 2021 tilinpäätöksessään, yhtiö kertoo tiedotteessa.

Paneliankosken Voima ei näe enää mahdollisuuksia projektin etenemiselle nykyisen laitostoimittajan kanssa. Yhtiö on sijoittanut hankkeen omaan pääomaan kaikkiaan 3,5 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa käytännössä 3,5 miljoonan euron tappiota Paneliankosken Voimalle.

"Lähdimme aikanaan hankkeeseen mukaan vakaahintaisen ja mahdollisimman päästöttömän sähkön tarpeesta. Tämä tarve ei ole poistunut mihinkään, mutta nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa hankkeen eteneminen on mahdotonta”, toimitusjohtaja Kimmo Nurminen sanoo tiedotteessa.

Fennovoima haki voimalaitoksen rakentamislupaa kesällä 2015. Tilanne muuttui olennaisesti, kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan. Hyökkäys ja sota realisoivat Paneliankosken Voiman mukaan projektiin liittyvät toimittaja- ja rahoitusriskit. Sota vaikuttaa projektiin sekä suoraan, sillä paineastia oli tarkoitus valmistaa itäisen Ukrainan alueella, että epäsuorasti länsimaisten sanktioiden kautta.

”Kovasti toivomme, että rakennettua infraa ja hankkeen pohjaa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi pienydinvoimaa rakentamalla, mutta se jää nähtäväksi. Alaskirjauksen juurisyy on kuitenkin paljon vakavampi asia kuin euromääräiset menetyksemme”, Nurminen sanoo tiedotteessa.

Paneliankosken Voimalle jää yhä riski tulevista hankkeen rahoituseristä. Yhtiöllä on juridisesti sitova sopimusten mukainen rahoitusvelvollisuus.

"Tässä tilanteessa tahtotilamme on päästä irti hankkeesta, mutta se on helpommin sanottu kuin tehty. Käytännössä ainoa selkeä tapa päästä eroon omistamistamme hankkeen osakkeista on niiden myyminen, mutta eihän niille ostajia tässä tilanteessa löydy. Haemme yhdessä muiden osakkaiden kanssa ratkaisua tilanteeseen.”

Paneliankosken Voima Oy on mukana hankkeessa Suomen Voima Oy:n ja Voimaosakeyhtiö SF:n kautta.