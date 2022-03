Eurajoen kyliin esitetään levähdyspenkkejä

Eurajoki

Eurajoen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on esittänyt, että Eurajoen kunta ottaa vetovastuun levähdyspenkkien saamiseksi mahdollisuuksien mukaan Eurajoen eri kyliin.

Eurajoen kuntakeskuksessa on vuonna 2020 yhdistysten yhteishankkeella toteutettu penkkilenkki, jossa on kymmenen kiinteästi asennettua puistonpenkkiä noin 400-600 metrin välein. Vuonna 2021 Luvian taajamaan hankittiin kuusi penkkiä. Yhden penkin ja roskakorin hinta on asennuksiin noin 1 500 euroa.

Eurajoen kunnan hyvinvointi- ja kuntakehityslautakunnalle esitetään, että määräraha penkkeihin saataisiin vuoden 2023 talousarvioon.

Kunnan toiminta-avustusten haun yhteydessä kyläyhdistykset voisivat hakea erillistä penkkiavustusta. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että kyläyhdistyksellä on esittää valmis suunnitelma penkkien sijoittamisesta, asentamisesta ja huollosta. Kunta vastaisi taloudellisesti penkkien ja roskakorien hankinnasta. Kyläyhdistys vastaisi asennuskuluista.