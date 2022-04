Milla Kuparinen harrastaa viherkasveja. Hän on rakentanut kotiinsa ikkunan eteen hyllyn, johon kasvikokoelma mahtuu. Kuparinen on kasvien kanssa niin taitava, että moni on ehdottanut, että hän lähtisi opiskelemaan alaa, mutta hän pitää sen mieluummin harrastuksena.