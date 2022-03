Radiogaalassa ropisi palkintoja Satakuntaan – Radio Ramonalle tuplapotti, Radio Porin juontaja Julle Kallio palkittiin jälleen

Ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen järjestetyssä RadioGaala-tapahtumassa palkittiin perjantaina menneen radiovuoden parhaat radioteot ja -tekijät.

Vuoden radioksi valittu Radio Suomipop oli voitokas myös muilla rintamilla: Aamulypsy palkittiin yleisöäänestyksessä parhaana valtakunnallisena radio-ohjelmana ja Jaajo Linnonmaa vastaanotti vuoden radiojuontajapystin.

Radio Ramona pokkasi vuoden radio -tittelin paikallisessa sarjassa. Ammattituomariston mukaan Radio Ramonan kohdalla niin kuuntelu- kuin kaupalliset luvut olivat positiiviset kaikin osin.

”Kyseessä on aito paikallisradio, joka pienenä toimijana on osannut paikalliset ilmiöittämisasiat ja tehnyt pieniä innovaatioita. Tuomaristo oli vaikuttunut siitä, että radiota on tehty pitkään ja silti sitä jaksetaan tehdä sydämellä. Kyseessä on puhtaasti paikallinen, raumalaisten asialla oleva toimija, johon asiakkaat ja kuuntelijat luottavat.", tuomaristo perusteli valintaansa.

Vuoden parhaaksi paikalliseksi radio-ohjelmaksi yleisö äänesti jo toisen kerran peräkkäin raumalaisen Radio Ramonan Kiekkoilta -ohjelman. Valintaa perusteltiin muun muassa näin:

"Radio Ramonan kiekkoilta on aitona paikallisena radio-ohjelmana noussut Raumalla ihan omiin sfääreihinsä."

Radio Porin Julle Kallio äänestettiin jälleen vuoden paikalliseksi radiojuontajaksi.

Radio Porin Julle Kallio sai vuoden paikallinen radiojuontaja -palkinnon. Yleisöäänestyksessä Kallio valittiin nyt jo toisen kerran vuoden paikalliseksi radiojuontajaksi.

”Mennyt radiovuosi oli jatkuneesta poikkeustilasta huolimatta erinomainen ja RadioGaalan palkittujen joukosta voi poimia toinen toistaan uutterampia tekijöitä ja vaikuttavampia kampanjoita”, sanoo RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möller.

”Alan kovimpien tekijöiden huomioinnin lisäksi tämän vuoden RadioGaalassa oli yleisesti aivan poikkeuksellisen lämmin tunnelma, kun ala pääsi juhlimaan yhdessä ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen.”