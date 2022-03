Rock in the City julkaisi Porin festivaalin esiintyjät – Easy Livin’ ja Lady in Black -hiteistään tunnettu brittisuuruus saapuu Kirjurinluotoon

Rock in the City järjestetään Kirjurinluodossa 19.–20. elokuuta.

Porin Pock in the Cityssä esiintyvä Uriah Heep nähtiin Porissa myös vuonna 2014, jolloin bändi esiintyi Promenadisalissa.

Rock In the City -festivaali on julkaissut Porissa elokuussa järjestettävän tapahtuman esiintyjän. Kirjurinluodossa nähdään muun muasssa Easy Livin’ ja Lady in Black -hiteistään tunnettu brittilegenda Uriah Heep ja iso joukko kotimaisia rockin kärkinimiä.

Kirjurinluodossa 19.–20. elokuuta järjestettävillä festivaaleilla juhlitaan perjantaina suomalaisvoimin. Lavalle nousevat Herra Ylppö, Battle Beast, Eppu Normaali, Turmion Kätilöt, Klamydia, Michael Monroe, Reckless Love, Nyrkkitappelu ja Melrose.

Lauantaina kansainvälistä väriä lavalle tuo Uriah Heepin lisäksi ruotsalainen Nestor. Kotimaisista esiintyjistä lauteille kipuavat Stam1na, Korpiklaani, The 69 Eyes, Ensiferum, Brother Firetribe, Viikate ja Negatiiviset Nuoret.

Festivaalin järjestävä Nelonen Media Live kuuluu Sanoma-konserniin, joka omistaa myös Satakunnan Kansan.