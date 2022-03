Porin kaupunki on aikeissa luopua näkövammaisten ilmaisesta joukkoliikenteestä

Käytäntö näkövammaisten ja heidän saattajiensa ilmaisista linja-autokyydeistä on ollut voimassa 1990-luvulta.

Pori

Porin kaupunki ei olisi jatkamassa näkövammaisille ja heidän saattajilleen myönnettyjä ilmaisia linja-autokyytejä.

Ilmaisten kyytien käytäntö on ollut voimassa pitkään. Satakunnan Näkövammaiset ry on 1990-luvulla neuvotellut Porin Linjojen kanssa oikeuden maksuttomiin matkoihin ja käytäntö on jatkunut Porin Linjat Oy:n käyttöoikeussopimuksen päättymiseen asti 6.6.2021. Sopimus on ollut yhdistyksen ja Porin Linjat Oy:n välinen. Satakunnan Näkövammaiset on on pyytänyt kuntalaisaloitteessaan ilmaisten kyytien jatkamista.

Näkövammaisten maksuttomia matkoja ei huomioitu kaupungin päättäessä uusista lipputuotteista ja niiden käyttöehdoista. Tieto Porin Linjojen ja Satakunnan Näkövammaiset ry:n tekemästä sopimuksesta ei ollut tiedossa hankintasopimusta valmistelleilla. Ilmaisliikenteen annettiin kuitenkin jatkua kuluvaan kevääseen poliittisen tahtotilan takia.

Asiaa käsitellään joukkoliikennejaoston kokouksessa ensi tiistaina. Samassa yhteydessä käsitellään toista kuntalaisaloitetta, jossa esitetään ilmaisia matkoja vähävaraisille eläkeläisille.

Päätösehdotuksissa kumpaakaan ei suositella toteutettavaksi. Perusteina on muun muassa Suomen Paikallisliikenneliitto ry:n selvitys, jonka mukaan liikkumisen tukeminen avoimen joukkoliikenteen maksuttomilla matkoilla on tehoton tapa ehkäistä pienten tulojen tai liikkumisrajoitteiden aiheuttamia esteitä.

Toisena perusteena on se, että käytäntö on ollut eriarvoistava. Maksuttomien matkojen myöntäminen joukkoliikenteessä vain näkövammaisille ja heidän saattajilleen syrjii muista syistä vammaispalvelulain mukaisiin tukitoimiin oikeutettuja henkilöitä, jotka matkustavat joukkoliikenteellä omakustanteisesti.