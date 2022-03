17-vuotias Oosa Koivisto on työskennellyt jo useammassa eri paikassa – Näin kolme porilaista työnantajaa kommentoi nuorten palkkaamista

Oosa Koivistolla on nuoresta iästään huolimatta työkokemusta niin Cafe Pori Jazzista, Petras Cafesta kuin kaupastakin. Ensi kesän Koivisto on töissä Cafe Pori Jazzissa, jossa hän työskenteli myös kesällä 2021. Lukion ohella hän on tehnyt vuoroja Petras Cafessa.