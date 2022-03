”Aurinko on meidän paras myynninedistäjämme. Hyvällä ilmalla tupa on täynnä veneenkatsojia, suttuisella kelillä on hiljaista”, Veneporin toimitusjohtaja Mikko Haapatie kertoo. Kuvauspäiväksi osui tihkusateinen, harmaa sää.