Huittinen joutuu kilpailuttamaan perhekeskuksen väistötilat uudelleen

Huittisten kaupunki joutuu keskeyttämään perhekeskuksen väistötilojen hankinnan.

Tekninen valiokunta päätti kilpailuttaa väistötilat uudelleen, koska ensimmäisellä kierroksella saadut tarjoukset olivat liian kalliita. Tarjouksia saatiin vain kaksi, eivätkä nekään olleet vertailukelpoisia.

Perhekeskus joutui muuttamaan terveyskeskuksen vanhasta osasta pois, kun rakennuksessa todettiin sisäilmaongelmia. Perhekeskusta varten on nyt vuokrattu väliaikaiset tilat Attendolta. Vuokrasopimus on voimassa vuoden loppuun saakka.

Perhekeskuksen tilantarve on noin 740 neliötä. Perhekeskuksessa on töissä 30 työntekijää. Kunhan väistötilat saadaan kilpailutettua uudelleen, ne on tarkoitus pystyttää Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen pysäköintialueelle.

Tekninen valiokunta päätti keskeyttää hankinnan, kilpailuttaa väistötilat uudelleen ja selvittää lisäksi paikallisen tarjonnan.

Osan terveyskeskuksen toiminnoista siirrettiin jo aiemmin väistötiloihin, jotka kaupunki vuokrasi Modulrentiltä käytettynä. Väistötilat pystytettiin terveyskeskuksen parkkipaikalle.

Terveyskeskuksen hallinnolle, muistihoitajalle, psykologille, sosiaalityöntekijälle ja laboratorion toimistolle on jo aiemmin vuokrattu erillinen 180 neliön siirtotila, joka pystytettiin terveyskeskuksen pysäköintialueelle. Siirtotila on vuokrattu Modulrent Oy:ltä käytettynä.

Rakennuksen käytöstä kaupunki maksaa 4 925 euron kuukausivuokraa. Vuokraan on sisällytetty väistötilan kuljetus ja asennus. Siirtotila on kaupungin käytössä seuraavat kolme vuotta.

Tekninen johtaja Ulla Ojala kertoo, että Modulrentiltä lisätiloja ei ole enää mahdollista vuokrata, koska sen tilat eivät ole riittävän isoja.

Vuokrattavalta tilalta vaaditaan myös hyvää äänieristystä, koska rakennuksessa tehdään sosiaalityötä.