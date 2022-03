Vävypoika kertoi anopin uhkailleen perhettä ”tietyillä tahoilla”. Tyttären mukaan äiti oli tulistunut, kun hänen puhelinliittymänsä oli suljettu.

Harjavalta

Satakunnan käräjäoikeus on määrännyt 56-vuotiaan harjavaltalaisnaisen lähestymiskieltoon. Jutun poikkeuksellinen piirre on se, että kiellolla suojattu on naisen oma tytär, joka on kaiken lisäksi raskaana.

Tytär haki äidilleen ensisijaisesti laajennettua lähestymiskieltoa, joka olisi suojannut myös hänen tyttäriään ja aviomiestään.