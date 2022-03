Tifosi-ravintolan ostaja on raumalainen Rauman Top Security Service Oy.

Rauman Lukko Oy tiivistää ja keskittää ravintolaliiketoimintaansa Äijänsuon Kivikylä Areenalle sekä kokous- ja juhlapalvelukeskus Helmirantaan.

Lukko on myynyt Rauman keskustassa kauppakeskus Potkurissa toimivan ravintola Tifosin. Ostajana on raumalainen Rauman Top Security Service Oy. Yrityksellä on Raumalla anniskeluravintoloita sekä tapahtumapalvelu- ja järjestyksenvalvontaliiketoimintaa.