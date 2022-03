Kangaskiuru on aikainen muuttaja. Tämä yksilö kuvattiin huhtikuussa 2004 Porissa.

Hanhien ja joutsenten muutto on edennyt odotusten mukaisesti. Metsähanhia laskettiin viime lauantaina Luvian Peränkylän ja Eurajoen Verkkokarin ja Vuojoen pelloilta jo yhteensä 7 600 hanhea.

Sunnuntaina hanhia oli vähemmän, mutta ne vaihtavat välillä levähdyspaikkoja muiden muassa Ulvilan Hakanpään ja Porin Pinomäen väliselle suurelle peltoaukealle. Metsähanhien lisäksi hanhiparvissa on nähty myös tundra- ja lyhytnokkahanhia.

Myös merihanhia on tullut jo runsaasti. Viime lauantaina laskettiin Eurajoen suistomaan pelloilta 940 merihanhea.

Samaiset peltoaukeat keräävät totutusti runsain joukoin myös laulujoutsenia. Viime lauantain joutsenkerääntymä Eurajoelta nousi peräti 1 900 yksilöön.

Isot linnut ovat olleet muutenkin jo hyvin liikkeellä viimeisen viikon parin aikana. Merimetsoja on pyörinyt Porissa Mäntyluodon merialueella jo satamäärin. Samoilla apajilla on näkynyt myös kymmenittäin harmaahaikaroita. Ensimmäinen kurki nähtiin jo 10. maaliskuuta Sastamalan Hoipolassa.

Petolintuja on myös alkanut saapua. Hiirihaukoilla on jo havaittu selvää muuttoa. Havaintoja on lisäksi sinisuo-, ampu- ja tuulihaukoista. Yksinäinen muuttohaukkakin paineli jo 15. maaliskuuta koilliseen Sastamalan Keikyän Villilässä.

Pikkulinnuista rastaita ja peippoja on saapunut pieniä määriä. Punarintakin tuli jo viime sunnuntaina Porin Reikkoon. Aikainen västäräkki havaittiin 13. maaliskuuta Porin Iso-Katavassa ja seuraava viime sunnuntaina Porin Leveäkarilla.

Pulmusia on nähty viime päivinä runsaasti. Paras yksittäinen kerääntymä, 300 yksilöä, laskettiin viime lauantaina Huittisten vankilan pelloilta.

Myös urpiaisia on palannut tuhansittain talvehtimisalueiltaan kohti pohjoista. Porin Mäntyluodossa laskettiin 17. maaliskuuta korkein yhden paikan päiväsumma, 4 335 urpiaista.

Loppuun pari hienoa harvinaisuushavaintoa. Pirkanmaan puolelta, Sastamalan Keikyän Villilästä löytyi 12. maaliskuuta mustapäätasku. Meitä lähinnä Keski-Euroopassa pesivä laji on läheistä sukua pensastaskulle. Satakunnassa laji on tavattu vain seitsemän kertaa, joista kuusi on keväthavaintoja ja yksi kesältä. Pirkanmaalta lajista tunnetaan entuudestaan vain yksi havainto Valkeakoskelta.

Toinen, vielä harvinaisempi erikoisuus, on Eurajoen Verkkokarista viime sunnuntaina löydetty harmaasirkku. Havaintoja lajista on ennestään maakunnastamme vain viisi ja niistäkin kolme Luvian Säpistä. Kaksi muuta havaintoa ovat Ulvilan Harjunpäästä ja Porin Pihlavasta.

Harmaasirkku pesii meitä lähinnä Keski- ja Etelä-Euroopassa. Laji on paikkalintu ja suosii erityisesti laajoja peltoaukeita ja muita avoimia biotooppeja.

Kevään uudet muuttajat: 8.3. sinisuohaukka, 10.3. merimetso, harmaahaikara, kurki, 11.3. pikkujoutsen, kulorastas, piekana, mustapäätasku, 12.3. lyhytnokkahanhi, tundrahanhi, pajusirkku, 13.3. västäräkki, kangaskiuru, 15.3. muuttohaukka, mustarastas, 16.3. naurulokki, 17.3. haapana, nokikana, peippo, 18.3. ristisorsa, 19.3. valkoposkihanhi, kapustarinta sekä 20.3. tylli, luotokirvinen, laulurastas, räkättirastas, punarinta ja harmaasirkku.

Lähde: PLY/BirdLife Suomi, Tiira-lintuhavaintopalvelu