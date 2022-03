Maahanmuuttovirasto perustaa vastaanottokeskuksia ja palvelupisteitä pikatahdilla eri puolille maata. Ihmisvirta Ukrainasta kasvaa.

Venäjän sotatoimia Ukrainasta pakenevien määrä on kasvussa, ja pakolaisaalto on voimistumassa myös Satakuntaa kohti. Maahanmuuttovirasto on perustamassa useita vastaanottokeskuksia eri puolille maata yhteistyössä kuntien, yritysten ja järjestöjen kanssa.