Päivittäistavarakaupassa on nähty tarjoushaukkojen paluu – Pick N Payllä on yhä yhdessä asiassa tyystin eri linja markkinajohtajiin verrattuna

Oskar Nyholm on toiminut vuodesta 2019 satakuntalaisen päivittäistavarakaupan Pick N Payn toimitusjohtajana. Kolmessa vuodessa hän on ehtinyt todistaa uuden myymälän avajaisia Huittisissa, koronapandemian tuomia järjestelyjä sekä dieselin hinnan nousun ja Ukrainan sodan vaikutuksia päivittäistavarakauppaan. Kuivamuonan, kuten näkkileivän, myynti on kääntynyt äkilliseen nousuun.