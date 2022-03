Turisti-statuksella saapuneita tulijoita kannattaa opastaa hakemaan nopeasti tilapäistä suojelua, jolloin myös avun koordinointi heille on helpompaa.

Pori

Ukrainan humanitaarinen kriisi on herättänyt suomalaisissa auttamisen halun. Tarve avulle onkin suuri, ongelmana on sen tehokas koordinointi.

Avustusjärjestöjen yleisohje on osallistua avustustyöhön lahjoittamalla rahaa. Tällöin apu voidaan kohdistaa tehokkaasti ja vaikuttavuus on parasta.

Moni haluaa auttaa myös tarvikelahjoituksin, mutta niiden jakelu keskitetysti on vaikeaa. Esimerkiksi pakolaisten vastaanottoa Maahanmuuttoviraston kanssa yhteistyötä tekevä Suomen Punainen Risti ei pysty tällä hetkellä ottamaan tarvikelahjoituksia vastaan.

Tilanne on sama myös Satakunnassa SPR:n vastaanottokeskuksessa Liinaharjassa, kertoo vastaanottokeskuksen johtaja Niina Mitikka.

”On todella hienoa, että auttamisen halu on nyt suurta ja olemme siitä kiitoksia. Valitettavasti emme pysty ottamaan vastaan tarvikelahjoituksia, ettemme huku niihin.”

Tavaralahjoituksia voi sen sijaan toimittaa SPR:n Konttiin, jossa lahjoitustavara käsitellään.

”Olemme sopineet yhteistyöstä Kontin kanssa, eli voimme hakea sieltä tarvikkeita, kun vaikka tiedämme, että meille on tulossa suurempi ryhmä ja kuulemme, millaisia tarpeita heillä on.”

SPR on koonnut viranomaisapuna verkkosivuston https://www.punainenristi.fi/ukrainainfo, jonne on koottu ohjeita ukrainalaisten avustamiseksi. Sivustolla on myös kaavake, jonne voi ilmoittautua avuntarjoajaksi. Kaavakkeen täyttämällä SPR voi ottaa yhteyttä avuntarjoajaan.

Sosiaalisen median paikallisryhmiä seuraamalla läheisiä kohteita voi löytää myös ruoka- ja tarvikeavulle.

Niina Mitikka suosittelee auttamishalukkaita liittymään esimerkiksi Facebookin Kotimajoitusta turvapaikkaa tarvitseville -ryhmään.

”Ryhmästä saa nopeasti ajantasaista tietoa auttamisesta ja avuntarpeesta myös Satakunnassa.”

Sosiaalisessa mediassa monet ukrainalaiset sekä heidän tuttavansa jakavat tietoa kotimajoittujien avuntarpeista. Yksityisten ryhmien lisäksi mahdollisia auttamiskohteita voi etsiä kuntien tai seurakuntien, sekä ukrainalaisyhteisöjen some-tileiltä ja nettisivuilta.

Paikallisissa ryhmissä on myös avustuskeräyksiä.

Kuntien verkkosivuille on koottu usein myös linkkejä viranomaistiedotteisiin sekä paikallisiin toimijoihin, joihin voi olla yhteydessä halutessaan auttaa.