Raumalaisen laivanrakennusyhtiö RMC:n johto vaihtuu – toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa ja varatoimitusjohtaja Timo Suistio siirtyvät sivuun

Tilalle nousevat miehet omasta organisaatiosta.

Tallinkin matkustaja-autolautta My Star laskettiin vesille elokuussa 2021. Vasemmalla RMC:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Niini, keskellä myöhemmin tänä vuonna eläkkeelle jäävä varatoimitusjohtaja Timo Suistio ja oikealla RMC:n väistyvä toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa.

Rauma

Laivanrakennusyhtiö Rauma Marine Constructions (RMC) uusii johtajistoaan. Toimitusjohtajana vuodesta 2017 alkaen ollut Jyrki Heinimaa jättää tehtävän.

RMC:n hallitus on nimittänyt väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi DI Mika Laurilehdon, joka vastaa myös suunnittelusta. Laurilehto tuli RMC:lle vuonna 2020. Sitä ennen hän toimi johtotehtävissä Saksassa MV Werften -telakalla ja Suomessa Deltamarin Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2005–2017.

Samalla myös Laivue2020-hankkeen johto vaihtuu. Projektia johtanut RMC:n varatoimitusjohtaja Timo Suistio jää eläkkeelle syksyllä 2022. Suistio jatkaa eläköitymiseensä asti Laivue-hankkeen ja myyntiprojektien tukena Senior Advisor -roolissa.

Laivue-hankkeen uudeksi projektijohtajaksi on nimitetty kommodori evp Timo Ståhlhammar, joka on toiminut RMC:llä vuodesta 2016 hankkeen taistelujärjestelmistä vastaavana projektipäällikkönä. Ennen sitä Stålhammar oli Suomen puolustusasiamiehenä Yhdysvalloissa.

Väistyvä toimitusjohtaja Heinimaa kertoo yhtiön tiedotteessa, että hänen on aika siirtyä eteenpäin.

”Kun tulin toimitusjohtajaksi vuonna 2017 tavoitteenamme oli rakentaa RMC:stä varteenotettava kilpailija maailman telakoille ja siinä olemme onnistuneet. Esimerkiksi vuonna 2020 yhtiön kasvuvauhti oli yli 400 prosenttia. Tullessani mietin, että viisi vuotta saman laivan peräsimessä olisi hyvä aika ja nyt kun se alkaa olla täynnä, on tullut aika etsiä uusia haasteita”, Heinimaa sanoo.

Tiedotteessa ei avata tarkemmin lähdön syitä.

Tällä hetkellä RMC:llä on rakenteilla Tallinkin uusi matkustaja-autolautta. Lisäksi Rauman telakalla on aloitettu kahden Spirit of Tasmania -yhtiön tilaaman matkustaja-autolautan rakentaminen Australian ja Tasmanian väliselle reitille.

Raumalla on alkamassa myös Merivoimien Laivue2020-hankkeen korvettien rakennustyöt. Sitä varten Rauman telakalle nousee 26 miljoonan euron monitoimihalli, jossa alukset voidaan rakentaa sisätiloissa. Halli on yhtiön mukaan merkittävä satsaus myös muihin tulevaisuuden projekteihin.

RMC perustettiin vuonna 2014, kun STX Finlandin toiminta loppui Raumalla. Yhtiö on moninkertaistanut liikevaihtonsa viime vuosina, ja tilauskirja on nyt yli miljardi euroa.

“Nyt on hyvä aika katsoa yhtiön uutta vaihetta tuorein silmin. RMC on ottanut paikkansa suomalaisena telakkana maailman telakoiden joukossa. Haluamme kiittää Jyrki Heinimaata merkittävästä panoksesta RMC:n kasvattamisessa. Hänen ansiostaan tilauskanta ulottuu jo vuosikymmenen jälkipuoliskolle saakka”, RMC:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Niini kiittelee yrityksen tiedotteessa.

Viime vuonna telakkaa koettelivat koronaepidemiat. Puolustushallinto toi loppuvuodesta esiin, että Laivue2020-taistelualusten suunnittelutyö oli myöhässä puolesta vuodesta vuoteen.