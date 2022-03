Merimetsojen ja harmaahaikaroiden vakiintunut pesintä ja pesäpuut menevät luonnonsuojelulain nojalla lainvoimaisen rakennusluvan edelle.

Rauma

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on hylännyt Rauman kaupungin ja Rauman Satama Oy:n valitukset Järviluotojen pengertien rakentamiskiellosta. Rauman kaupungilla on nyt satamassaan oikeudellisesti vahvistettu merilintujen suojelualue, jolle ei ole lupa rakentaa suunniteltua tietä.

Kaupunki ja satamayhtiö hakivat valitusteitse muutosta Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) ja Turun hallinto-oikeuden ratkaisuihin, joiden nojalla kiellettiin tien rakentaminen Vähä-Järviluodon poikki Iso-Järviluodon saareen. Järviluoto on varattu Rauman sataman seuraavaksi laajennusalueeksi.

Vaikka satamalla on vesioikeudellinen lainvoimainen rakentamislupa pengertielle, KHO:n ratkaisulla merimetsojen ja harmaahaikaroiden pesintä rakentamisen edelle ja ylin oikeusaste päätyi hylkäämään Rauman valitukset asiassa.

KHO toteaa päätösperusteluissaan, että vesitalous- tai muuta vastaavaa lupaa täytäntöönpantaessa oli luvan sisällöstä ja siinä myönnetyistä oikeuksista riippumatta noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa on säädetty. Laki kieltää rauhoitettujen lintujen häirinnän ja laki suojaa myös niiden pesintää ja pesäpuita.

Rauman Satama Oy:n tekninen johtaja Timo Metsäkallas ei ota kantaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun ja sen yksityiskohtiin sekä seuraamuksiin.

”Pitää tutustua ensin oikeusratkaisuun ja katsoa sitten tarkemmin”, Metsäkallas kommentoi.

Vähä-Järviluoto ja Iso-Järviluoto ovat olleet merimetsojen suosimia pesimäpaikkoja erityisesti vuodesta 2019 alkaen. Aiemmin Vähä-Järviluodossa oli huomattavan suuri harmaahaikaroiden pesimäyhdyskunta, mutta parin menneen vuoden aikana merimetsot ovat valloittaneet pääosan saaresta.

Vähä-Järviluodon ja Järviluodon merimetsokolonia on ollut parin menneen pesimäkauden aikana Suomen suurin. Suomen ympäristökeskuksen vuoden 2021 laskentatilaston mukaan koloniassa oli 3 660 metrimetson pesää. Lintuja saarilla saattoi olla 15 000–20 000.

Rauman satama on saanut ely-keskukselta poikkeusluvan rakentaa Vähä-Järviluodon pohjoispuolelta väliaikaisen tieyhteyden Järviluotoon. Se valmistui tammikuussa.

Tien käyttö on rajoitettu lintujen pesimäkauden ulkopuolelle ja on voimassa jo merikotkan pesinnän vuoksi. Merikotka on asettunut ilmeisissä pesimäaikeissa Iso-Järviluotoon.