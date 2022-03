Pyöräteiden harjauksia aikaistetaan Porissa ja Raumalla

Kokeilulla halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita.

Pori, Rauma

Sepelin kevätharjauksia aikaistetaan Porin ja Rauman kaupunkiseuduilla tärkeimmillä pääpyöräilyreiteillä, Varsinais-Suomen ely-keskus tiedottaa.

Raumalla harjauksia aikaistetaan ainakin reiteillä, jotka kulkevat keskustasta Unajaan, Monnaan ja Uotilaan. Porissa reiteillä, jotka kulkevat Noormarkkuun, Ulvilaan ja Luvialle.

Aiemmin sepelin poisto on tehty huhtikuun puoliväliin mennessä. Kevään kokeilussa harjaukset tehdään erikseen määritellyillä väylillä maaliskuun loppuun mennessä. Muilla jalankulku- ja pyöräilyväylillä kevätharjaukset tehdään edelleen 15. huhtikuuta mennessä tai sulan kauden vakiinnuttua huhtikuussa.

Jäättömällä ja lumettomalla asfaltilla oleva sepeli on pyöräilijälle liikenneturvallisuusriski, sillä sepeli toimii pyörän renkaan alla kuulalaakerin tavoin ja on etenkin mutkissa vaarallinen.

Sepelin harjaus on tarkoitus aloittaa, kun lämpötila on pysyvästi plussan puolella myös öisin. Jos maaliskuun lopulla jalankulku- ja pyöräilyväylän reunoilla on vielä jäätä, harjaus joudutaan uusimaan myöhemmin.

Kokeilua jatketaan korkeintaan neljä vuotta.