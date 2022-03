Ukrainan sota iskee dieselin hinnan kautta myös Satakunnan rekkakuljetuksiin — Porilaisen kuljetusliikkeen mukaan edessä on konkurssi, jos poliitikot eivät reagoi

Ala varoittaa, että tavarakuljetuksiin on odotettavissa häiriöitä, kun kuljetusliikkeet karsivat kannattamatonta toimintaa.

Ukrainassa riehuva sota on nostanut dieselin hintaa niin nopeasti, että Suomen kuljetusala on kriisissä. Porilaisen kuljetusliikkeen toimitusjohtaja kertoo, että kyse on täysin poikkeuksellisesta shokista.

”Tilanne on aivan järkyttävä. Tämä on hallitsematon kaaos”, sanoo Kati Huhtala Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy:stä.