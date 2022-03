Porin tuulipuistohankkeissa kompasteltiin jälleen. Miljardihankkeen kaavoitus joudutaan käynnistämään uudelleen.

Tilaajille

Pori

Tahkoluodon merituulipuiston laajennusta koskeva kaavoitus joudutaan keskeyttämään, silla osayleiskaavan käsittelyissä kaupunginhallituksessa on ollut läsnä esteellisiä päätöksentekijöitä.

Esteellisyys on koskenut Tommi Salokangasta (ps.), joka on osallistunut kaupunginhallituksen varajäsenenä asian käsittelyyn, vaikka on ollut samaan aikaan Pori Energia Oy:n hallituksen jäsen. Pori Energia puolestaan on osakas Suomen Hyötytuuli Oy:ssä, joka on merituulipuistohankkeen takana.