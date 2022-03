Ex-kansanedustaja Mikko Elo kirjoittaa Venäjä-mielisiä päivityksiä Ukrainan sodasta – Kysyimme miksi

Mikko Elon kannanottoja Facebookissa

”Vanha sanonta on, että totuus on sodan ensimmäinen uhri. Nyt pääsevät tunteet valloilleen. Tämä on russofobien suurta kansanjuhlaa. Kysymys on nyt Venäjän erityisoperaatiosta, ei laajamittaisesta sodasta. On myös arvioitu, että Venäjän operaatio voisi kestää vuosikausia. Se on kyllä täyttä puppua. Ei se kauan kestä. Se ei ole täysimittaista sotaa. Jos Venäjä hyökkäisi koko voimallaan, se kestäisi muutamia tunteja. Nyt saattaa mennä viikko.”

”Kovin on tunteisiin menevä tämä keskustelu Venäjän erityisoperaatiosta. Minutkin haukutaan putinistiksi, fasistiksi ja rasistiksi. Olen kuitenkin yrittänyt käsitellä Ukrainan tilannetta mahdollisimman avoimesti ja kaikella sillä tietämyksellä, mitä minulla on.”

”Uutisissa kerrottiin, että eri puolilla maata, mm. Porissa, soitetaan kirkonkelloja Ukrainan hyväksi. Olen itse ev.lut.kirkon jäsen, mutta en hyväksy kirkon ottavan kantaa sotilaallisiin kriiseihin. Kirkon pitäisi säilyä kaikkien poliittisten kriisien ulkopuolella.”

”Aseiden vienti (Sanna) Marinin johdolla sotaa käyvään maahan oli historiallinen, todellisuudessa historiallisen huono päätös. Eilinen ilmoitus puolustusmäärärahojen lisäämisestä ei myöskään ollut kovin sosialidemokraattinen varsinkin, kun Suomea ei uhkaa mikään.”

”Nopein tapa lopettaa Ukrainan kriisi on se, että presidentti Zelenskyi ilmoittaisi eroavansa ja Ukrainan luopuvan vastarinnasta. Näin loppuisi verenvuodatus. Mitä kauemman länsi ja erityisesti USA tukee Zelenskyiä ja nykyhallintoa, sitä enemmän Ukrainan kansa kärsii.”