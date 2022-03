Viime kesän yli säilötty lumi riitti Porissa 1,5 latukilometriin – Nyt säilyttävän lumen kasa on entistäkin massiivisempi

Keväällä 2021 säilötystä lumesta noin 60 prosenttia saatiin hyödynnettyä tämän talven latujen teossa.

Vuosi sitten lunta säilyttiin 5 600 kuutiota. Nyt kasa on huomattavasti suurempi.

Porin metsässä viime vuonna ensimmäistä kertaa kokeiltu tykitetyn lumen säilöminen alkutalven latuja varten sujui sen verran hyvin, että lumen säilöminen sai jatkoa. Pitkään jatkuneet pakkaskelit mahdollistivat tykkilumen varastoinnin, ja säilölumikasa tällä kertaa selvästi vuoden takaista massiivisempi.

”Viime keväänä lunta säilöttiin noin 5 600 kuution verran. Tänä talvena säilölumikasa on jo huomattavasti suurempi, noin 8 000 kuution kokoinen, kertoo liikuntapaikkavastaava Seppo Myllykoski tiedotteessa.

Keväällä 2021 säilötystä lumesta noin 60 prosenttia saatiin hyödynnettyä tämän talven latujen teossa. Säilötyllä lumella saatiin tehtyä latua yhteensä noin 1,5 kilometrin matkalle.

Lumikasa on peitetty viime vuoden tapaan 40 senttimetrin purukerroksella, joka on helppo ja kustannustehokas eriste lumen säilömiseen. Samaa purua voidaan käyttää useita vuosia peräkkäin, ja lumen peittämisessä onkin hyödynnetty viime vuonna käytettyä purua. Purua piti hankkia kasvaneen lumikasan vuoksi lisääkin.

”Kokonaisuudessaan säilölumikokeilun tulokset ovat olleet pelkästään positiivisia ja myös hiihtoharrastajilta on tullut paljon kiitosta”, Myllykoski sanoo tiedotteessa.

Porin metsän kolmen kilometrin pituista tykkilumilatua hoidetaan tämän hetkisen arvion mukaan maalis-huhtikuun vaihteeseen asti. Kevään lämpötilat ja sateet määrittelevät lopulta hiihtokauden päättymisen.

Säilötyn lumikasan ympäristö on työmaa-aluetta, missä liikkuminen on kielletty. Alue aidataan, ja se on varustettu kaupungin tiedotteen mukaan kameravalvonnalla.