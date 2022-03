Edellinen ostajaehdokas vetäytyi ennen lopullista kaupantekoa.

Rauma

Toinen huutokauppakierros tuotti Rauman kaupungille korotetun hintatarjouksen Syvärauman alakoulusta. Viikonvaihteessa sulkeutuneen nettihuutokaupan korkein tarjous oli 250 000 euroa.

Viime vuoden lopulla järjestetyssä huutokaupassa koulusta ja sen tontista korkein tarjous oli 192 000 euroa, mutta ostajaehdokas vetäytyi ennen lopullista kaupantekoa. Myös toiseksi korkeimman tarjouksen tehnyt ostajakandidaatti vetäytyi kaupanteosta.

Rauman kaupungin maankäyttöinsinööri Ari-Pekka Asikainen ennakoi, että toisen huutokauppakierroksen tarjous on etenemässä lähiaikoina lopullisen kauppasopimuksen solmimiseen.

Syvärauman alakoulun ostoa tavoitteli yhdeksän tarjoajaa ja korkein ostohintatarjous löytyi huutokaupassa 723:n tarjouksen tuloksena.

Osoitteessa Purjehtijankatu 15 sijaitseva kiinteistö on suojeltu. Rakennus on vuodelta 1920, ja sitä on saneerattu vuonna 1989. Se toimi kouluna vuoteen 2019 asti. Rakennuksen huoneistoala on noin 558 neliötä.

Varsinaiset opetustilat ovat rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Toisessa kerroksessa on kaksi erillistä huoneistoa, joista toinen on asuinkäytössä ja vuokrattuna. Kellarikerroksessa on varastotiloja sekä wc-tilat. Kauppaan sisältyy 3 967 neliömetrin kokoinen tontti.

Syvärauman koulukokonaisuuteen kuuluu myös rantakoulu. Rauman kaupunki myi rakennuksen ja tontin huutokaupalla keväällä 2021. Kauppahinta oli 251 001 euroa.

Rantakoulu on rakennettu vuonna 1928. Peruskoulukäytössä se oli vuoteen 2019 osana Syvärauman koulua ja ammattiopetuksen tiloina kesään 2020.