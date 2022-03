Satakunta

Muuttolintujen paluu on jo hyvässä vauhdissa Satakunnassa.

Ensimmäisiä havaintoja on tehty muiden muassa tutuista mustavariksista ja kottaraisista. Mustavariksia on nähty Porin lisäksi Säkylässä, Ulvilassa, Kokemäellä ja Nakkilassa, osa linnuista jo tutuilla pesimäpaikoillaan. Kottaraisten määrät ovat vielä vaatimattomia, mutta pieniä parvia on näkynyt jo sisämaassakin. Tutusta kiurusta on kertynyt havaintoja enemmänkin, mutta määrät ovat myös pysytelleet pieninä.

Isojen lintujen osalta muutto on jo selvästi pidemmällä. Laulujoutsenien määrät ovat selvässä kasvussa. Parhaimmilla paikoilla joutsenien määrät ovat kivunneet jo yli 100 yksilön. Esimerkiksi Porin Launaisissa laskettiin viime sunnuntaina 126 linnun parvi. Porin Kallioholmassa Tahkoluodon edustalla muutti puolestaan 36 kyhmyjoutsenta 28. helmikuuta

Hanhimuuton alkua odotellaan jo innokkaasti. Ensimmäiset meri-, metsä- ja kanadanhanhet ovat jo saapuneet. Lumet ovat sulamassa hyvää vauhtia pelloilta, joten lähiviikkoina tullaan näkemään isojakin hanhiparvia lepäilemässä ja ruokailemassa tutuilla kevätlaitumilla.

Merikotkilta on tullut pari mukavaa muuttopäivää lisää. 27. helmikuuta muutti Säkylän Iso-Säkylässä peräti 40 merikotkaa. 3. maaliskuuta nähtiin puolestaan 27 yksilöä Porissa Kokemäenjoen suistossa.

Pikkulinnuista on muutto alkanut kottaraisen ja kiurun lisäksi myös jo pulmusella. Peippokin on saattanut jo tulla, mutta niitä on myös talvehtinut jonkin verran eri puolilla maakuntaa, joten muuton alkua on vaikea vielä todeta. Odotuslistalla on jo myös västäräkki. Muutamia havaintoja on jo lajista tehty eteläisestä Suomesta.