MPK:n Lounais-Suomen piiripäällikkö Petri Kosonen kertoo Säkylässä puolentoista viikon päästä pidettävälle kurssille osallistuvan yli 500 henkilöä.

Maanpuolustuskursseille on nyt poikkeuksellisen paljon tulijoita koko Suomessa.

Ukrainan ja Venäjän välinen sotatila on saanut suomalaistenkin taistelutahdon heräämään. Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n vapaaehtoisille kursseille on nyt poikkeuksellisen paljon tunkua.

”Ukrainan sodan alkamisen jälkeen kurssien kysyntä on noussut huomattavasti. Maanpuolustustahto on nyt herännyt, mikä on ihan loogista tässä tilanteessa. Ihmiset haluavat tehdä jotain konkreettista”, kertoo MPK:n Lounais-Suomen maanpuolustuspiirin piiripäällikkö Petri Kosonen.