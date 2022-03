Main ContentPlaceholder

Yli miljardin euron investoinnit seisovat esteellisyyksien ja tolkuttoman pitkien oikeuskäsittelyjen takia – Selvitimme, minne päin Satakuntaa tuulivoimaa ollaan nyt rakentamassa

Maakunnassa on Satakunnan Kansan selvityksen mukaan tällä hetkellä vireillä peräti 11 tuulipuistohanketta, joiden yhteenlaskettu kustannusarvio on yli puolitoista miljardia euroa. Lisäksi yhtiöillä on useita alustavia suunnitelmia uusista tuulipuistoista.

Havainnekuva arviolta peräti miljardi euroa maksavasta Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksesta.

Satakunnassa on parhaillaan vireillä vähintään puolentoista miljardin, eli 1 500 miljoonan euron edestä tuulivoimahankkeita. Selvästi yli miljardin euron edestä hankkeita on viivästynyt kuntien päättäjien jääviyden, tai vuosien mittaiseksi venyneiden oikeuskäsittelyjen seurauksena. Osa hankkeista odottaa tälläkin hetkellä hallinto-oikeuden ratkaisua, ja osassa kaavoitusprosessi on jouduttu aloittamaan alusta useampaan otteeseen.