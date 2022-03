Ongelmia tuottaa palomies-ensihoitajien huutava työvoimapula.

Satakunta

Satakunnan pelastuslaitos on ryhtymässä toimenpiteisiin, joilla saavutettaisiin aluehallintoviraston vaatima palvelutaso alueen paloasemilla. Vaikka Porin kaupunki on tehnyt asiasta hallintovalituksen, on avin hallintopäätöstä pelastuslain mukaan noudatettava heti.

Ongelmia tuottaa se, että palomies-ensihoitajista on huutava työvoimapula.