Nuvaxovid-koronarokote on yhdysvaltalaisen yhtiön kehittämä.

Porin perusturva on saanut erän uutta Novavaxin Nuvaxovid-koronavirusrokotetta käyttöönsä torstaina.

Novavax on yhdysvaltalainen bioteknologiayhtiö. Nuvaxovid on viides koronarokote, joka on saanut myyntiluvan.

Rokote sopii yli 18-vuotiaille ensimmäisenä ja toisena rokoteannoksena, tiedottaa perusturva. Nuvaxovidia suositellaan niille, joita ei voi rokottaa mRNA- tai adenovirusvektorirokoteilla.

Nuvaxovidia annetaan myös muille täysi-ikäisille, jotka haluavat tätä rokotevalmistetta muiden valmisteiden sijaan.

Rokotusaikoja saa Porin nuorisotalolle ensi viikosta alkaen numerosta 02 623 4360.

Kaikkiaan Suomeen saapuu maaliskuun aikana noin 235 000 kappaletta Nuvaxovid-rokotetta.

Rokotteella ei ole myyntilupaa kolmansille annoksille, eikä sitä THL:n mukaan suositella kolmanneksi annokseksi kuin poikkeustapauksissa.