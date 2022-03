Euralaisen vihannestilan kausityöntekijät ovat sodan kourissa – ”Meillä monena vuonna työskennellyt aivan loistava kaveri on nyt Ukrainassa rintamalla”

Kirsi ja Jukka Sonkkila pitävät jatkuvasti yhteyttä vakituisiin työntekijöihinsä, joiden kanssa ovat vuosien aikana ystävystyneet.

Eura

”Omat murheet tuntuvat nyt vähäisiltä. Se, että saammeko me työntekijöitä Ukrainasta, on sivuseikka sen rinnalla, että he taistelevat nyt elämästään.”

Kirsi ja Jukka Sonkkila viettävät viikkoa kotonaan Euran Hinnerjoella, jossa he pyörittävät vihannestilaa. Heidän sydämensä ovat kuitenkin Ukrainassa, tarkemmin Zhytomyrin alueella runsaat sata kilometriä Kiovasta länteen.