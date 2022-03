Korona-aalto pyyhkii läpi Satakuntaa, katso täältä käytännön ohjeita sairastuvalle – ”Jos meillä ei olisi rokotuksia, olisimme nyt todella pulassa”, sanoo Raija Uusitalo-Seppälä

Korona on nyt Satakunnassa todella yleinen tauti. Oireita voi olla monenlaisia, mutta suurin osa voi sairastaa koronan kotona, vaikka se voikin muistuttaa rajua flunssaa.

Korona-aalto pyyhkii yhä läpi Satakuntaa, ja sairastuneiden keskuudessa tavallista on vertailla, millaisia oireita kellekin on tullut ja kauanko tauti kestää.

Porin perusturvan osastonhoitaja Minna Sipola sanoo, että koronaoireet ovat nyt aivan samanlaisia kuin koko epidemian ajan, mutta rokotteiden myötä ne ovat monilla lievempiä.

”Ylähengitystieoireet ovat yleisimpiä. Paljolti pärjätään kotihoidolla, kun on rokotukset takana”, hän sanoo.

Koronan lieviä oireita ovat nuha, nenän tukkoisuus, yskä, kurkkukipu, kurkun karheus, haju- tai makuaistin häiriöt, voimattomuus, väsymys, lihaskivut, päänsärky, kuume ja lievä hengen ahdistuksen tunne.

Joskus tautiin voi liittyä pahoinvointia, oksentelua tai ripulia, mutta jos näitä oireita tulee äkillisesti ja voimakkaina, saattaa olla, että kyseessä on pikemminkin norovirus, jota myös on nyt liikkeellä.

”Noroa on nyt paljon liikkeellä. Myös RS-viruksia kulkee, mutta ei mitenkään mainittavasti.”

Suurin osa voi sairastaa koronan kotona ja lievittää tautia levolla, nesteiden nauttimisella ja normaaleilla kaupasta saatavilla särky- ja kuumelääkkeillä.

”Aika parantaa”, sanoo Sipola.

Mutta mistä koronan kourissa kotona kärsivä tietää, ovatko omat oireet normaalin rajoissa vai pitäisikö hakeutua terveydenhuoltoon?

Sipolalla on ytimekäs vastaus: kotona pärjää niin kauan kuin henki kulkee.

”Sitten, kun henki loppuu, täytyy hakeutua johonkin”, sanoo Sipola.

Hän vetää kuitenkin hieman takaisinpäin ja muistuttaa, että ihmisillä voi olla erilaisia taustatilanteita. Jos on joku perussairaus tai keuhkoihin liittyvä sairaus, voi joutua nopeammin hakemaan apua lääkäristä.

”Mutta sanotaan nyt, että jos on perusterve ihminen, niin rajummankin flunssan oireilla pärjää vielä pitkälle kotihoidolla.”

Sipolan mukaan koronalla voi olla myös jälkitauteja, kuten poskiontelon tulehdus, joihin saattaa tarvita lääkekuurin.

Satasairaalan potilasohjeessa koronasuositus on nyt se, että ”jos oireet kestävät yli kolme vuorokautta, kuume on korkea ja/tai ilmaantuu hengenahdistusta ja/tai yleistilan laskua, on tarpeen olla yhteydessä terveydenhuollon toimijaan”.

Infektioyksikön ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä sanoo että, yleisin syy, minkä takia vaikea koronatauti vie sairaalahoitoon, on vakava hengitysvajaus, jota voidaan hoitaa esimerkiksi hapella, hengityksen tuella tai hengityskonehoidolla.

Sairaalahoidossa on nyt kahdenlaisia eristystä tarvitsevia covid-potilaita: niitä, joiden hakeutuminen sairaalaan johtuu nimenomaan vakavasta koronasta sekä niitä, joilla on joku muu vaiva, mutta heillä todetaan lieväoireinen korona.

Tämä johtuu siitä, että lieväoireinen koronainfektio on rokotetussa väestössä tällä hetkellä hyvin yleinen ja sairaalaan otettavilta potilailta näytteitä otetaan hyvin kattavasti. Näin tehdään, jotta lieväoireiset potilaat tunnistettaisiin ja osastoepidemiat vältettäisiin.

Satasairaala tiedotti perjantaina, että tehohoitopaikoilla oli hetkellisesti ollut jopa viisi koronapotilasta, mikä on enemmän kuin kertaakaan aiemmin epidemian aikana.

Tilanne oli kuitenkin maanantai-iltapäivään mennessä helpottanut.

”Tehohoidossa on nyt koronan takia kaksi koronapotilasta. Maanantaiaamuna Satasairaalassa oli vuodeosastoilla 19 covid-potilasta, joista 9 nimenomaan koronataudin takia. Perusterveydenhuollon osastoilla oli hoidossa 42 koronapotilasta. Hoivayksiköissä on edelleen yli 100 asukasta koronan vuoksi hoidettavana varotoimin”, Uusitalo-Seppälä sanoo.

Sitä, kuinka moni satakuntalainen on tähän mennessä sairastanut koronan, on vaikea tehdä luotettavaa arviota.

THL:n lukujen mukaan saldo koko epidemian ajalta on nyt 19 255, ja tästä luvusta noin 7 000 tartuntaa on todettu ajalla 24.1.–20.2.2022. Tällä hetkellä viralliset luvut eivät kuitenkaan annan kokonaiskuvaa epidemiasta, sillä kotitestit eivät näy niissä.

”On arvioitu, että tällä hetkellä todellisia tapauksia voisi olla kolme tai neljä kertaa enemmän, mutta ei kukaan sitä varmuudella tiedä”, Uusitalo-Seppälä sanoo.

Hänen mukaansa parempia mittareita tilanteen aktiivisuudesta ovat sairaalahoidon kuormitus, positiivisten näytteiden osuus ja jätevesien tutkimisen tulokset.

”Epidemia Satakunnassa on edelleen hyvin aktiivinen, mutta sen odotetaan laantuvan maaliskuun aikana. ”

Menneen viikonlopun aikana perjantaista sunnuntaihin uusia tapauksia todettiin SataDiagin testeissä 341. Luvussa eivät ole mukana yksityisten laboratorioiden tulokset, sillä tartuntatautirekisterin tietoliikenneyhteyksissä on ollut häiriötä viikonlopun aikana.

”Jos meillä ei olisi rokotuksia, olisimme nyt todella pulassa. Se on ihan selvä asia, erityisesti näiden riskiryhmien suhteen.”

Kauanko sitten on oltava kotona, jos taudin saa? Tällä hetkellä suositus on, että ainakin viisi päivää oireiden alkamisesta on vältettävä kontakteja, ja lisäksi ennen töihin tai kouluun palaamista on oltava kaksi oireetonta päivää.

Entä voiko negatiivisella kotitestillä todeta itsensä parantuneeksi?

Porin perusturvan tartuntataudeista vastaava lääkäri Jari Sainio kumoaa tämän ajatuksen: jos on saanut koronan, ja tekee kotitestin uudelleen silloin, kun oireet ovat vielä päällä, ei negatiivinen testitulos tarkoita, että tauti olisi ohi ja ettei sitä voisi tartuttaa.

”Kaksi oireetonta päivää pitää olla ennen kun voi palata kouluun tai töihin”.

Jos työssäkäyvä sairastuu koronaan eikä pysty tulemaan töihin, hän tai hänen työnantajansa voi hakea Kelalta korvausta.

Tartuntatautipäiväraha kattaa työntekijän palkan niiltä päiviltä, kun hän on sairaana tai tartuttava, eikä siinä ole omavastuuaikaa kuten sairauspäivärahassa. Sitä voi hakea myös tilanteessa, jossa työntekijän alle 16-vuotias lapsi on sairastunut koronaan ja hänen pitää jäädä kotiin sen takia.

Tähän asti tartuntatautipäivärahan hakemiseen on tarvittu tartuntatautilääkärin kirjoittama eristämispäätös, mutta helmikuun viimeisestä päivästä lähtien laki muuttui.

Nyt riittää se, että työntekijällä on näyttää lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus luotettavasti todetusta koronavirustartunnasta ja suosituksesta olla pois työstä tartunnan leviämisriskin takia.

Porin perusturvan Sainio arvioi, että päätös ei paljoakaan vähennä terveydenhuollon työtaakkaa, paitsi ehkä siltä kannalta, että nyt todistuksia voivat kirjoittaa muutkin kuin tartuntatautilääkäri.

Edelleen on kuitenkin niin, että päivärahan saamiseksi ei riitä pelkkä kotitesti. Eikä myöskään pelkästään se, että on käynyt virallisessa testissä terveydenhuollossa ja siitä on saatu positiivinen tulos.

”Testissä pitää olla käynyt. Lisäksi tarvitaan lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus siitä, että tämä ihminen on ollut pois töistä oletettuna tartuttavuusaikana”, Sainio sanoo.

Lakia myös sovelletaan takautuen 1.1.2022 jälkeen tartunnan vuoksi alkaneisiin poissaoloihin.

”Tässä on aika paljon asioita vielä auki, kun asetusmuutos tuli vasta perjantaina. Valmistelemme sitä, kuinka asia hoidetaan, ja tiedotamme siitä vielä erikseen”, Sainio sanoo.