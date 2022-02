Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloiden käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus ja kustannukset on kerätty sähkön hinnassa rahastoon.

Eurajoki

Suomessa käytössä olevien ydinlaitosten radioaktiivisten jätteiden loppuhuollon kustannuksiin on rahastoituna yhteensä noin 2,7 miljardia euroa. Työ ja elinkeinoministeriö on vahvistunut varoja hallinnoivan valtion ydinjäterahaston viime vuoden tilinpäätöksen.

Rahaston voitto oli viime vuonna 38,3 miljoonaa euroa ja se lisätään jätehuoltovelvollisten rahasto-osuuksiin.

Valtion ydinjätehuoltorahaston varautumisrahastoon kerätään varoja siltä varalta, että valtio joutuisi vastaamaan ydinjätehuollon kustannuksista. Rahasto kattaa tähän mennessä kertyneiden jätteiden ydinjätehuollon kustannukset.

Varautumisrahaston lisäksi valtio kerää jätehuoltovelvollisilta varoja ydinturvallisuustutkimukseen ja ydinjätetutkimukseen. Turvallisuustutkimukseen kerättiin 6,1 miljoonaa euroa ja jätetutkimukseen 2,7 miljoonaa euroa.

Rahastointivelvollisia ovat voimayhtiöt Teollisuuden Voima Oyj ja Fortumin Power and Heat Oy sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, jonka käytössä on FiR-1 -tutkimusreaktori. Jätevelvollisilla on oikeus lainata takaisin rahasto-osuudestaan 75 prosenttia turvaavaa vakuutta vastaan.

Kuluvana vuotena rahaston toimintaan on tulossa muutoksia, kun TVO:n Olkiluoto 3 -voimala käynnistetään ja VTT käynnistää tutkimusreaktorinsa käytöstä poiston.