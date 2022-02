Lintujen kevätmuuton ensitahdit on jo lyöty

Satakunta

Kevät ja lintujen kevätmuutto on pikku hiljaa alkamassa. Tämän kuun alkupuolella alkoi lounaisrannikolle lämpimän sään myötä saapua muiden muassa ensimmäisiä kiuruja ja töyhtöhyyppiä.

Ensimmäinen hyyppä tuli jo silloin myös Satakuntaan, kun Porin Hyvelässä nähtiin muuttava yksilö 10. helmikuuta. Havainto on yksi aikaisimmista keväthavainnoista lajista Satakunnassa. Samana päivän uusi tulokas oli myös Kokemäenjoen suiston Teemuluodossa havaittu uuttukyyhky.

Seuraavat uudet muuttajat olivat puolestaan Eurajoen Verkkokarissa 12. helmikuuta nähdyt kaksi merihanhea. 16. helmikuuta saapui ensimmäinen sepelkyyhky lintujen piharuokinnalle Porin Enäjärvellä.

Saman päivän toinen muuttaja oli jo odotettu kiuru, joka havaittiin Ulvilan Vainiolassa. Viime sunnuntaina tuli kaksi kiurua lisää, muuttolennossa nähdyt yksinäiset linnut Porin Kyläsaaressa ja Teemuluodossa.

Muutto on käynnistynyt myös vesilinnuilla, kuten isokoskeloilla ja telkillä. Myös ensimmäiset laulujoutsenet on jo nähty, vaikka joutsenia on myös talvehtinut sisämaata myöten. Samoin harmaalokkeja on havaittu eri puolilla vaihtelevin määrin läpi talven.

Suurin yksilömäärä laskettiin 18. helmikuuta Porin Konepajanrannasta, vähintään 1500 yksilöä.

Tässä joukossa on varmasti myös runsaasti muutolta saapuneita lintuja. Kevään etenemisestä kertoo myös viime sunnuntaina Porin Teemúluodon tornista laskettu iso merikotkien lukumäärä, 27 yksilöä. Näistä 19 kotkaa nähtiin muuttolennossa kohti pohjoista.

Lähde: PLY/BirdLife Suomi, Tiira-lintuhavaintopalvelu.