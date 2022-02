Noormarkkulaisen hevostallin peltikatto oli lentää tuulen mukana torstaina aamupäivällä.

Kello 8.53 hälytetty Satakunnan pelastuslaitoksen yksikkö kävi auttamassa peltikaton kiinnityksessä.

Ilmatieteen laitos on antanut Satakuntaan torstaiksi tuulivaroituksen. Etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus on puuskissa 20 m/s.