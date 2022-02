Posiva Solutions Oy myy neljän vuosikymmenen aikana tutkittua ja kehitettyä osaamista ja tekniikkaa.

Olkiluodon kallioperään rakennetaan maailman ensimmäinen käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitos. Suomalainen tekniikka on saanut kansainvälistä huomiota ja sille on ostajiakin.

Eurajoki

Suomen tuotannossa olevien Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fortum Oy:n ydinvoimalaitosten käytetyn uraanipolttoaineen loppusijoitus on etenemässä Eurajoen Olkiluodossa valmistelujen käytännön toteutusvaiheeseen.

Neljän vuosikymmenen aikana kehitetyn kallioloppusijoituksen tekniikan ja tietotaidon oheisena on samalla rakentunut vientituote, jolla on kysyntää maailmalla. Kallioloppusijoituksen osaamista myy maailmalle voimayhtiöiden yhteisyritys Posiva Oy:n tytäryhtiö Posiva Solutions Oy.

Kapselointi ja loppusijoitus syvälle kallio- tai maaperään ovat yleinen loppuratkaisu maailmalla. Toimitusjohtaja Mika Pohjonen vie maailmalle Olkiluotoon kehitettyä osaamista ja tekniikkaa.

Toimitusjohtaja Mika Pohjonen määrittelee Posiva Solutions Oy:n asiantuntijayhtiöksi, jonka toimialana on kaupallistaa käytetyn ydinpolttoaineen geologisen loppusijoituksen teknologiaa, jonka soveltamisessa käytäntöön Suomi on etenemässä ensimmäisenä maailmassa.

Noin 400 metrin syvyyteen louhittava loppusijoituslaitos Onkalo ja maan päälle parhaillaan rakennettava kapselointilaitos sekä Posivan viime vuoden lopussa laitoskokonaisuudelle hakema käyttölupa ovat nostaneet edelleen kiinnostusta Suomeen ja Onkaloon.

Vierailijoita eri puolilta maailmaa on Olkiluotoon miltei jonoksi asti. Tosin koronapandemia on pari viime vuotta jarruttanut käyntejä paikan päällä Eurajoella.

Maailmalla on 32 ydinvoimaa käyttävää valtiota, mutta vuosikymmenten käyttöhistoriasta huolimatta korkea-aktiivisen polttoainejätteen loppuhuolto on yleisesti järjestämättä. Useissa maissa poliittiset päätökset, paikanvalinnat sekä teknisten järjestelmien suunnittelu ovat vaiheessa toisin kuin Suomessa.

Mika Pohjonen sanoo tässä olevan maailmalla merkittävä ”markkinarako”, ja kysyntää suunnittelulle ja teknisille ratkaisuille.

”Posiva Solutionsilla on nyt töissä neljä henkilöä. Lisäksi työllistämme Posivan sekä yhteistyökumppaneiden väkeä. Viime vuonna noin 130:a henkilöä työskenteli projekteissamme. Liikevaihto nousi noin 11 prosenttia ja oli ennakkotiedon mukaan noin 4,4 miljoonaa euroa”, Pohjonen kuvaa toiminnan nykyisiä tunnuslukuja.

Liiketoiminnan ideana on Pohjosen mukaan räätälöityjen asiantuntijapalvelujen myynti, mutta myös Posivan henkilöstön tulevaisuuden työllistäminen ja osaamiseen ylläpito sen jälkeen, kun Onkalo-loppusijoituslaitos valmistuu ja siirtyy käyttövaiheeseen.

Valmiita ratkaisuja, ei kantapään kautta

Mika Pohjonen sanoo maailmalla olevan noin 15–20 ydinvoimavaltiota, joissa suunnitellaan käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta stabiileihin eli pysyviin maaperärakenteisiin. Suomen Olkiluodossa ratkaisuna on polttoaine-elementtien suora loppusijoitus kupari-teräskapseleissa bentoniitti -savieristeillä ympäröitynä peruskallioon.

”Muualla maailmassa kaavaillaan ratkaisuna loppusijoitusta suomalaisen kaltaisen kallioperän lisäksi esimerkiksi suolakerrostumiin ja savikivivyöhykkeisiin. Suomen kanssa samanlainen ratkaisu on valmisteilla Ruotsissa, jossa hallitus hyväksyi sijoituspaikkavalinnan tammikuun lopussa.”, Pohjonen sanoo.

”Meillä on tarjota tähän tutkittuja ja käytännössä koeteltuja ratkaisuja sen sijaan, että muut hakisivat ratkaisuja kantapään kautta. Takan muuraamiseen kannattaa hankkia muurari, joka on ennenkin muurannut takkoja”, Pohjonen vertaa.

Kun kyseessä ovat miljardiluokan investoinnit kertaluokkaa suurempiin loppusijoitushankkeisiin, voi Olkiluodon Onkalon esimerkki tarjota mahdollisuudet merkittäviin ajan ja kustannusten säästöihin.

Suomeen sijoitustakin kysytään

Posiva Solutionsin päävientimaita ovat Pohjosen mukaan Ruotsi, Iso-Britannia, Tshekki, Kanada ja Kiina. Yhteensä projekteja on ollut 15 maassa. Lisää asiakkaita voitaisiin saada esimerkiksi Lähi-Idästä, jossa ensimmäiset ydinvoimalat ovat käynnistetty ja uusia on rakenteilla.

Loppusijoituksen teknisten järjestelmien ja suunnittelun tietotaidon lisäksi Suomen kokemuksista kiinnostavat yleisön hyväksynnän rakentaminen sekä viranomaislupien menettelyt.

Mika Pohjonen kertoo, että silloin tällöin kysytään myös mahdollisuutta tuoda Suomeen loppusijoitettavaksi käytettyä ydinpolttoainetta. Se ei ole mahdollista, koska laki kieltää ydinjätteiden tuonnin ulkomailta.

Merkittävät ydinvoimavaltiot valmistelevat omia kansallisia loppusijoitusratkaisujaan. Hankalammassa tilanteessa ovat pienet ydinvoimamaat, joilla on vain 1–2 ydinreaktoria, esimerkiksi Slovenia, Romania ja Hollanti sekä maat, joilla on ollut vain koereaktoreita kuten Norja ja Tanska. Pienellekin määrälle korkea-aktiivista polttoainejätettä on kuitenkin järjestettävä pitkäaikaisturvallisuuden vaatimukset täyttävä loppusijoitus.