Jämijärven koulukeskus alkaa hahmottua – nimeksi äänestettiin Pääsky

Rakennus tulee toimimaan myös koko kunnan kylätalona. Kielo, Pihlaja ja Kanerva jäivät selkeästi varjoon, kun Pääsky kahmi 58 prosenttia äänistä.

Jämijärven koulukeskuksen uudisrakennuksen nimestä järjestettiin vuodenvaihteessa nimikilpailu. Raati valitsi kuntalaisten äänestykseen neljä nimivaihtoehtoa, joista ylitse muiden nousi Pääsky 58 prosentin kannatuksella. Kanerva ja Pihlaja saivat reilu10 prosentin kannatus. Kielo sai 17 prosenttia äänistä.

Kesällä 2022 valmistuvaan rakennukseen sijoittuvat Jämijärven kunnan varhaiskasvatus ja perusopetus. Rakennus tulee toimimaan myös koko kunnan kylätalona, sillä sieltä löytyvät liikuntasali, kuntosali, käsityö- ja musiikkitilat sekä ruokasali-aulatila näyttämöineen.

Jämijärven kunnan nimikkolintu on pääsky ja seutu tunnetaan ilmaurheilusta vuosikymmenien ajalta. Pääsky esiintyy myös kunnan vaakunassa. Pääskyn jalat ovat hennot eikä pääsky ole kovin hyvä kävelijä, mutta lentäjänä pääsky on verraton. Kaiken lisäksi pääskyt viihtyvät ihmisten läheisyydessä, kuten jämijärveläiset konsanaan.

KoulukesKuksen rakentaminen alkoi maaliskuussa 2021 ja arvioitu rakennusaika on 20 kuukautta. Hankkeen kustannusarvio on noin 11,5 miljoonaa euroa. Rakennuksen pinta-ala on 3821 neliömetriä ja siihen tulee perusopetuksen ohella tilat myös varhaiskasvatuksen tarpeisiin.

Tarve uudelle opinahjolle ilmeni, kun rakennuksessa todettiin hometta ja sisäilmaongelmia.

Nykyinen keskuskoulu on rakennettu vuonna 1968. Oppilaita Jämijärvellä on yhteensä noin 150. Pienemmässä Tykköön kyläkoulussa toimivat esikoulu sekä ykkös- ja kakkosluokat.