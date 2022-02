Huippusuositun Porisuhdeneuvojan viimeisessä jaksossa suositellaan Poriamoriaa – näin muut kaupungit vastaavat Luukkose vinkkeihin

Parisuhdeneuvoja Luukkone osoittautui niin suosituksi, että viiden jakson sarja julkaistiin saman tien kokonaan.

Pori

Huikeaksi menestykseksi miljooniin nousseine katselukertoineen singahtanut Porisuhdeneuvoja Luukkone neuvoo sarjan viidennessä ja samalla viimeisessä jaksossa Heidiä, jonka 35-vuotias mies haikailee takaisin vanhaan kotikaupunkiinsa Poriin.

Ohjeiden ohella Luukkone antaa näkemyksensä myös ahlaislaisista, luvialaisista ja Vellu Ketolasta.

Porisuhdeneuvojan julkaisseen Porin kaupungin matkailu- ja markkinointiyksikkö Visit Porin alkuperäisissä suunnitelmissa oli julkaista uusi jakso joka torstai kolmen viikon ajan.

Luukkone osoittautui kuitenkin niin suosituksi, että sarja päätettiin julkaista saman tien kokonaan.

Porisuhdeneuvoja Luukkonen on noteerattu myös kaupungeissa, joita porisuhdeneuvot ovat sivunneet.

Kolmannessa jaksossa käy ilmi, että Gunnar Raaseporista kaipaa porinvaihtoa, onpa pohtinut Göteborgiakin siihen. Porisuhdeneuvoja Luukkone luonnollisesti tarjoaa ratkaisuksi Poria.

Oulun kaupunki (City of Oulu) kommentoi asiaa Facebookissa seuraavasti: ”Ollaan kyllä avoimin mielin täs porinvaihdos. T: UleåPori.”

Siihen Porin kaupunki (City of Pori) toteaa, että jos suhde on raumaattinen, Poriterapialla siitäkin selvitään.

Rauman kaupunki (City of Rauma) ei saata enää olla lisäämättä lusikkaansa suhdesoppaan: ”Gunnari kannattais sikses antta raumaterapial mahdollisuus, enne hyppämist suinpäi uutte porisuhtesse. Sitäpait ihmiste porittamine o lais kiälletty!”

Porin kaupunki ei jää sanattomaksi: ”Kyl raumaterapia ain paikallas o jos o tunteet lukossa!”

Yleisöltä tulee loppukuitti: ”City of Pori Veditte ässän hihasta!”

Neljännessä osassa Porista lähtöisin oleva Anne asuu Tampereella ja hänelle on kehittynyt uudelleen salainen porisuhde.

Visit Tampere puuttuu asiaan Facebook-kommentissa: ”Meiltä Annelle lohdutukseksi, että on ihan ymmärrettävää, jos sua on alkanut vanha porisuhde just nyt vähän kuumotella. Meidänkin porisuhde on lämmennyt viime päivinä ihan huomattavasti. Ollaan myös rentoja ja avoimia, eikä ollenkaan mustasukkaisia vanhoista porisuhteista.

On ihan ok käydä vähän verestämässä vanhaa suolaa ja lähteä tyttöjen kanssa radalle. Kunhan et päädy Kalloon... Me uskotaan, että aika on kullannut porisuhdemuistot ja jo parissa päivässä kuulet Mansen kutsun.”