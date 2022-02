Maanrakennukselle ja raskaan kaluston huollolle sekä yrityksen toiminnan laajennukselle nousee uudet toimitilat.

Rauma/Eurajoki

Lakarin yritys- ja teollisuusalue Raumalla saa uuden yrityksen naapurikunnasta Eurajoelta. Maanrakennusalan yhtiö LM-Suomiset investoi uusiin toimitiloihin ja laajentaa myös toimintaansa, kun LM-Park-rakennuskokonaisuus valmistuu ensi vuoden alkupuolella.

Toimitusjohtaja Markku Suominen kertoo yhtiön investoivan LM-Park-monitoimirakennukseen ja sen oheisvarustukseen noin 6,5 miljoonaa euroa. Rakennukseen sijoittuvat halli- ja korjaamotilat, raskaan kaluston automaattinen pesulinjasto, toimistotilat ja ruokala. Rakennusala on runsaat 3 000 neliömetriä.

Piha-alueelle nousevat raskaan kaluston näyttelytilat, ajoneuvokatos, polttoainemittarit sekä maa- ja kiviaineksen käsittelyalue ja mainospyloni.

Rauman Lakari valikoitui eurajokelaisyrityksen investointikohteeksi sijainnin ja rakennuspaikan ominaisuuksien vuoksi.

LM-Parkin noin viiden hehtaarin tonttialue on peruskalliota. Se edellyttää mittavasti louhintaa, mutta rakennusta ja raskasta kalustoa varten saadaan varmasti kantavaa perustaa.

LM-Park valmistuu vuoden 2023 alkupuolella. Sähköenergiaa rakennuksen tarpeisiin tuottavat katolle asennettavat aurinkopaneelit.

Markku Suomisen mukaan tärkeänä tekijänä Lakarin valinnalle on sijainti valtatie 8:n varressa ja eritasoliittymä, jonka ramppien kautta konekuljetukset pääsevät liikenteeseen sujuvasti etelän ja pohjoisen suuntaan sekä itään valtatie 12:lle.

”Tällä on merkitystä, sillä raskaimmat koneet painavat yli sata tonnia”, Markku Suominen sanoo.

Maa- ja vesirakennuksen rinnalle LM-Parkiin yritys laajentaa toimintaansa raskaan kaluston työkoneiden ja ajoneuvojen huolto- ja korjaustoimintaan. Uutena palveluna rakennukseen tulee rekkamitoituksella olevan ajoneuvojen automaattinen pesulinja.

Uudet toimitilat rakennetaan Lakariin satakuntalaisin voimin. LM-Suomiset tekee maanrakennustyöt omana työnä. Pääurakoitsijana on Konepaja Survonen Huittisista, sähköurakoitsijana Rauman Sähkö- ja Teleasennus, putki- ja ilmastointiurakoitsijana on Vesi-Lammela Eurasta ja hallin nosturitoimittajana on Satateräs Siikaisista.