Isomäki-areenasta saisi pienehköllä lisäpanostuksella nykyistä toimivamman hallin isoille konserteille ja muille tapahtumille. Palloiluhalli kannattaisi puolestaan rakentaa Karhuhallin kylkeen.

Tilaajille

Urheilukeskus on monipuolinen liikunta-alue. Määrää riittää, mutta laadun kanssa on paikoin niin ja näin.

Valtioneuvos Johannes Virolaisen (1914–2000) kuuluisin lausahdus oli: ”Kansanvalta on puhunut, pulinat pois.” Sillä maalaisliittoa edustanut konkaripoliitikko tarkoitti, että kun päätös on tehty, siitä on turha enää urputtaa.

Porin kaupunginvaltuusto päätti 15. marraskuuta uuden palloiluhallin rakentamisesta Isonmäen urheilukeskukseen 25,1 miljoonalla eurolla.