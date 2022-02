Vaarallisia latu-uria vedetty ratsastajien reiteille Kankaanpäässä – riski loukkaantua on hevosharrastajien mukaan suuri

Ratsastajat uskovat, että häirintään on syyllistynyt pieni joukko yksityishenkilöitä.

Puolustusvoimien harjoitusalueella on tarkoin merkityt reittinsä monien lajien harrastajille ja muille alueen käyttäjille.

Kankaanpää

Ratsastuksen harrastajat ovat tuohtuneita heihin kohdistuneesta, jo yli kuukauden jatkuneesta häirinnästä Hämeenkankaalla Puolustusvoimien harjoitusalueella.

Alueella on tarkoin merkityt reitit ratsastajille, hiihtäjille ja muille alueen käyttäjille. Nyt ratsastajat kertovat, että heille tarkoitetulle reitille ja reitin poikki on joulukuussa ilmestynyt latu-uria, jotka on ilmeisesti vedetty moottorikelkalla ja latukoneella.

Tämän jälkeen muutamat yksittäiset hiihtäjät ovat käyttäneet latua lähes päivittäin, ja useat ratsastajat ovat kohdanneet hiihtäjiä reitillä. Näin kertoo ratsastuksen harrastaja, joka ei halua nimeään julkisuuteen.

”Latukoneella vedetyt ladut ovat vaarallisia, sillä hevoselta menee helposti jalat poikki kompastuessaan uraan, jolloin ratsastajakin voi loukkaantua”, ratsastuksen harrastaja painottaa.

”Toinen vaaratekijä on se, että kohdatessaan hiihtäjän hevonen pelästyy ja luontaisesti pakenee.”

Harrastajan mukaan hän ja useat muut ratsastajat ovat yrittäneet puhutella hiihtäjiä ja kysyä, onko heillä ollut lupaa vetää latu-uria ratsastajien reitille. Minkäänlaista vastausta ei ole hiihtäjiltä herunut.

”Olisi hirveän mukavaa, että kaikki harrastajat saisivat harrastaa Hämeenkankaalla ja kunnioittaisivat toistensa harrastusta.”

Ratsastuksen harrastaja uskoo, että ladun ovat luvatta vetäneet ja sitä käyttävät yksityiset henkilöt. Hän painottaa, että reitit on hyvin selkeästi kyltein merkitty ratsastajien käyttöön.

Ratsastajat ovat vieneet asiaa eteenpäin tiedustelemalla aluetta vuokraavalta Puolustuskiinteistöt Niinisalolta, onko tällaisen latu-uran vetämiseen annettu lupaa. He ovat harrastajan mukaan saaneet tiedon, että lupaa ei ole annettu.

Puolustuskiinteistöt Niinisalo ei halua kommentoida yksittäistapausta, mutta toivoo alueella eri lajien harrastajien keskusteluyhteyteen parannusta.

”Olisi tarkoituksena, että saisimme luotua alueen kaikille käyttäjille yhteisen keskustelufoorumin”, kertoo kiinteistöpäällikkö Kari Jokisalo.

Koulutusosaston päällikkö Jussi Nurminen edustaa alueen päävuokralaista Porin prikaatia. Hän ei tunne ratsastajien ja luvattomien hiihtäjien välistä konfliktia, mutta kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

”Alueen omistajan Metsähallituksen mukaan koronavuonna Hämeenkankaan harjoitusalueen käyttöaste on noussut peräti 30 prosenttia. Luvallisen käytön lisäksi myös luvattoman käytön määrä on varmasti kasvanut.”

Palautetta luvattomasta käytöstä tulee Nurmisen mukaan yleensä Porin prikaatille tai Metsähallitukselle. Porin prikaatin tietoon ei ole juuri tullut valituksia muutamia yksittäistapauksia lukuun ottamatta.

Kun alueelle on vapaa pääsy ja reitit risteävät toisensa kanssa osittain, on Nurmisen mukaan selvää, että yksittäisiä ristiriitatilanteita tulee.

”Aluetta käyttää pääasiassa Puolustusvoimat. Lisäksi siellä on mittava latuverkosto, uria ratsastajille, yrittäjille vuokrattuja ja merkattuja reittejä sekä reittejä pyöräilyyn, koiravaljakoille, mönkijäkäyttöön, moottorikelkkakäyttöön”, Nurminen luettelee.

”Mutta jos joku toimii alueella lainvastaisesti, sehän on sitten poliisiasia.”