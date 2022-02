Porisuhdeneuvojasta jättihitti – ensimmäinen video tavoittanut vajaassa vuorokaudessa noin 200 000 silmäparia

Videosarjan toinen osa julkaistiin suuren suosion vuoksi etuajassa.

Pori

Kaupunki tiedottaa, että Porisuhdeneuvoja Luukkose suosio on ollut suorastaan häkellyttävä. Pelkästään kaupungin omissa kanavissa ensimmäinen video on tavoittanut vajaassa vuorokaudessa noin 200 000 silmäparia.

Porisuhdeneuvojan ensimmäistä videota on jaettu sosiaalisessa mediassa todella ahkerasti. Lisäksi hahmo on saanut ruutuaikaa valtakunnallisella TV-kanavalla ja esiintynyt monessa eri mediassa.

"Hahmon suosio on ällistyttävää. Huumori on vaikea laji ja siinä on riskinsä, mutta saadun palautteen mukaan hahmossa on kuitenkin palaset kohdallaan. Se vaan toimii ja on hauska”, sanoo matkailu- ja markkinointiyksikön päällikkö Anna Kyhä-Mantere tiedotteessa.

Suuren suosion vuoksi viisiosaisen videosarjan toinen osa julkaistiin jo nyt. Voit katsoa videon alta.

”Nyt kun entisten ja nykyisten porilaisten suhde on saatu taas roihuamaan, on aika auttaa heitä, joilla ei ole vielä minkäänlaista suhdetta. Sarja tulee jatkumaan tämänkin jälkeen ja varmasti löytyy apua erilaisiin suhdetilanteisiin”, Kyhä-Mantere lupaa.

Porisuhde-kampanja on luotu yhdessä luova toimisto Staartin kanssa. Porisuhdeneuvoja Luukkose hahmoa esittävä Joonas Nordman on ollut luomassa sketsihahmoa ja käsikirjoittanut videoita. Videoiden tuotannosta on vastannut Koju Film Company.