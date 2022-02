Loskakeli hankaloitti postinkantajan työtä huomattavasti Porin viidennessä kaupunginosassa. Pyörällä pääsi liikkumaan vain lyhyitä pätkiä, mutta onneksi Merja Viljasen käytössä on sähköpyörä. Aluetta nyt tuurannut Viljanen on työskennellyt postilla vuodesta 1982. Postin jakamisesta hänellä on 20 vuoden kokemus, eikä heti muistu mieleen vastaavaa keliä. Loskakeli pidentää työpäivää 1–2 tuntia.