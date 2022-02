Raumalaisyritys on yhtenä kasvun mallina Porin ja Rauman yhteisessä yrityskampanjassa.

Rauma

Rakennusten paloturvallisuusrakenteisiin ja automaattisiin sammutusjärjestelmiin erikoistunut Paloff Group Oy on ollut mannekiinina Porin ja Rauman kasvuyritysten kampanjassa.

Yritys on ottanut muutamassa vuodessa loikan alan johtavien yritysten joukkoon neljän paloturvallisuusalan yrityksen toimialajärjestelyllä, joka ajoittuu vuoteen 2017. Leveämmillä hartioilla on saatu liikevaihto nousuun ja tulostakin suotuisasti.

Nyt raumalaisyrityksellä on toimipaikat Rauman lisäksi Helsingissä, Oulussa, Tampereella, Tuurissa, Seinäjoella ja Jyväskylässä. Yritys suunnittelee, urakoi ja huoltaa sammutusjärjestelmiä sekä palokatkoja.

Saman katon alla on myös insinööritoimisto, joka suunnittelee talotekniikkaa sekä yhä useammassa rakennushankkeessa tarvittavaa paloteknistä suunnittelua.

Toimitusjohtaja Jani Hämäläinen kertoo viime vuonna yhtiön konsernin liikevaihdon nousseen noin 7,9 miljoonaan euroon saavuttaen budjetoidun liikevoittotavoitteen. Yritys työllistää viitisenkymmentä henkilöä.

Jani Hämäläinen kannustaa kasvua tavoittelevia yrityksiä etsimään yhteistyömahdollisuuksia lähialueelta ja myös naapurimaakunnista. Paloff Groupille alan yritysten toimialajärjestely on ollut toimiva resepti.

Mies ja pakettiauto -perustalta yritystoiminnan 2008 aloittanut Hämäläinen sanoo katon ja kasvun rajojen tulleen vastaan viime vuosikymmenen puolivälissä, kun alihankintatoiminta laajeni sammutusjärjestelmien suunnitteluun ja urakointiin. Yrityksen kasvulle löytyi ratkaisu toimialajärjestelystä ja yhteenliittymästä alan yritysten kanssa.

”Yrityksen ja toimintatapojen kehittämiseksi piti alkaa katsoa omaa aluetta laajemmalle ja etsiä kumppaneita Satakunnan ulkopuolelta”, Jani Hämäläinen kertoo.

Ratkaisu löytyi naapurimaakunnista, Uudeltamaalta ja Pohjanmaalta. JH-Sprinkleriurakointi Oy ja JH-Sprinklerihuolto Oy yhdistyivät palotekniikan ja sammutusjärjestelmien suunnitteluun erikoistuneiden Novecom Oy:n ja Hewal Oy:n kanssa.

Vuonna 2017 syntynyt Paloff Group -konserni on Jani Hämäläisen mukaan täyttänyt omistajiensa tavoitteet ja yritys on vahvistanut otettaan alalla, josta ei kilpailua puutu. Tavoite on jatkaa kasvun tiellä ja tähtäin on asetettu kotimaan lisäksi muidenkin Pohjoismaiden suuntaan.

Sammutus- ja paloturvallisuusjärjestelmien urakointi vaatii viranomaisvalvonnan hyväksymiä pätevyyksiä. Isommalla organisaatiolla on perusvaatimuksien lisäksi paremmat mahdollisuudet tuotekehitykseen.

Rakennusten automaattisten sprinkleri-sammutusjärjestelmien täydennykseksi on Jani Hämäläisen mukaan tulossa uutta tekniikkaa. Esimerkkinä hän mainitsee aerosolipohjaisen AF-X Fireblocker -järjestelmän, jossa veden sijasta aerosolin nanopartikkelit tukahduttavat alkavan palon, mutta vahingoittamatta huonetiloissa olevia.

”Uutta ovat myös seinän vesivalelujärjestelmä, jotka on suunniteltu erityisesti vanhojen arvorakennusten ja esimerkiksi kirkkojen palosuojaukseen”, Jani Hämäläinen lisää.

Lasikatto yritystoiminnan kehittämisessä olisi tullut ja tulikin vastaan Jani Hämäläisen mukaan muutamaan kertaan, mikäli liike- ja tuotantotoiminnan laajennus toimialajärjestelyllä ei olisi ollut vaihtoehtona ja työvälineenä.

Hän suosittaa lämpimästi kasvua tavoittelevia yrityksiä katsomaan ympärilleen omalla lähialueellaan ja maakuntarajojen ulkopuolella. Yhteenliittymät ja omistuspohjan laajennus voivat olla hyvä työväline yritystoiminnan kehittämiseksi.

Hämäläinen kannustaa myös käyttämään yritystoiminnan asiantuntijapalveluja. Raumalla tukea järjestyi kaupungin yrityspalveluista ja rahoituksessa valtion Business Finlandilta sekä ennen muuta kumppaniyritysten osakkailta.

Hedelmällistä Pori–Rauma -yhteistyötä – pääomarahasto itämässä yritysten kasvun vauhdittamiseen

Rauman kaupungin yritysasiantuntija Heikki M. Nurmi (vasemmalla) ja Porin kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö Jouko Hautamäki kannustavat kuntia ja yrityksiä kasvun tielle koronakohmelon hellittäessä otetta taloudesta.

Pori ja Rauma ovat yhteistuumin kirittämässä maakunnan yrityksiä kasvun tielle. Työvälineenä on tammi-helmikuussa kuuden verkkowebinaarin sarja, jossa on jaossa yritystoiminnan asiantuntijatietoa kasvun eväiksi. Mukana on myös vertaistukena maakunnan yrityksiä ja yrittäjiä.

Rauman ja Porin yritystoiminnan kehittämisasiantuntijat Heikki M. Nurmi ja Jouko Hautamäki toivovat kaupunkien voivan auttaa yrityksiä palautumaan kasvun tielle koronapandemian aiheuttaman talouskohmeen jälkeen. Yritystoiminnan ja maakunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä yhteiset edut kohtaavat ja ovat luonteva kuntayhteistyön kohde.

Nurmen ja Hautamäen arvio on, että Satakunnassa teollinen tuotanto selviytynyt mahdollista komponenttipulaa lukuun ottamatta kahdesta koronavuodesta varsin hyvin. Investointejakin on käynnissä ja uusiakin on tulossa. Toisenlainen tilanne on esimerkiksi matkailualalla, ravintoloilla ja vapaa-ajan tapahtumaliiketoiminnalla.

Pääomarahasto avuksi

Kasvuyritysten löytäminen ja tukeminen onkin heidän mielestä tärkeä kuntien työllisyystoimi sekä työkalu elinvoiman kasvattamiseen.

Kun sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle, elinkeinojen kehittäminen saanee kunnissa entistä painavamman merkityksen. Yritysten kasvu ja työpaikat tuovat verotulot, joilla huolehditaan palveluista ja esimerkiksi ajankohtaisesta teiden aurauksesta.

Nurmen ja Hautamäen mielestä perusvaatimuksina ovat riittävä tarjonta tontteja ja toimitiloja sekä mutkaton lupapolitiikka. Kasvun käynnistämiseen tarvitaan toki muutakin tukea.

Esimerkkinä he mainitsevat yritysten tuotekehityksen ja liiketoiminnan laajentumisen rahoituksen, jossa paikallinen osa voi olla ratkaisevakin.

Tähän tarkoitukseen ovat Porin, Rauman, Kankaanpään ja Huittisten kaupungit, maakunnan kauppakamarit ja yrittäjäyhteisöt käynnistäneet selvityksen satakuntalaisesta pääomarahastosta. Tavoite on saada toteutumaan koko maakunnan kattava kasvun rahoitukseen keskittyvä rahasto.

Nurmi ja Hautamäki toivottavat yrityksiin sijoittavan pääomarahaston erittäin tervetulleeksi elinvoiman kehittämistyökaluksi. Raumalla on myönteisiä kokemuksia ja tuloksia kasvattajarahastosta, joka perustettiin telakkateollisuuden elvyttämisen yhteydessä vajaa vuosikymmen sitten.

Kaupunkien kehittämisasiantuntijat nostavat kasvupotentiaalisten yritysten järjestelmällisen etsinnän rinnalle myös työvoiman saannin tukemisen. Monilla yrityksillä osaavan työvoiman rekrytointihankaluudet ovat kasvun esteenä.

Porin ja Rauman kasvuwebinaarien tallenteet ovat katsottavissa osoitteessa: www.businesspori.fi/kasvunaamuwebinaarit