Main ContentPlaceholder

Satakunta | Pienpanimot

SK:n tiedot: Entinen pienpanimopääkaupunki menettämässä pienellä aikaa jo toisen pienpanimon – porilaispanimo aikoo hakeutua konkurssiin

Moose on the Loose -panimo lopetti toimintansa viime keväänä. Satakunnan Kansan tietojen mukaan jatkoa on luvassa pian.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Arkistokuvassa tuotteita neljältä porilaispanimolta, Beer Hunter’silta, Rocking Bear Brewersilta, Moose on the Looselta ja Ruosniemen panimolta.

Pori Joitakin vuosia sitten Suomen pienpanimopääkaupungiksikin tituleerattu Pori on menettämässä pienen ajan sisällä jo toisen panimon. Ensin Kalle Hirvikoski lopetti Porissa viitisen vuotta toimineen Moose on the Loose -panimonsa viime keväänä. Hän kertoi tuolloin saaneensa Pirkkalassa toimivalta pienpanimolta niin hyvän työtarjouksen, ettei siitä malttanut kieltäytyä.